İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail\'den Gazze\'ye hava saldırısı

DSÖ, İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi çevresindeki saldırılarda 33 kişinin öldüğünü açıkladı.

08.12.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nin çevresinde düzenlediği yoğun bombardıman ve saldırılar sonucu 33 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ghebreyesus, İsrail ordusunun saldırılar gerçekleştirdiği Kemal Advan Hastanesi'ne ilişkin X'ten paylaşımda bulundu. "Dün Gazze'nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi'nin yakınında yoğun bombardıman ve saldırılar yaşanırken, tesisin hemen dışında 33 kişinin öldürüldüğü bildirildi" ifadelerini kullanan Ghebreyesus, sağlıkçılar ve birçok yaralı hastanın, oluşan panik hali dolayısıyla güvenlik için kendi kendini tahliye etmek zorunda kaldığını söyledi.

"SAĞLIK TESİSLERİ KORUNMALI"

Ghebreyesus, "Hastanede 90 hasta ve 66 sağlık personeli kaldı. Kemal Advan Hastanesi asgari düzeyde işlevsel ancak yaşanan bu son olay, hastanenin işlevsel kalma yeteneğini daha da tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Advan Hastanesi'nin Gazze'nin kuzeyindeki halk için "son can simitlerinden biri" olduğuna işaret eden Ghebreyesus, sağlık tesislerinin korunmasını ve çatışmaların sona ermesini talep ettiklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Hastane, Güncel, İsrail, İsrail, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yasar Akyuz:
    Katil israilABD insan hakları nerede 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:02 Şam’dan önceki son kale muhaliflerin elinde Rejim, Humus’tan tamamen çekildi Şam'dan önceki son kale muhaliflerin elinde! Rejim, Humus'tan tamamen çekildi
23:00 Esad masaya oturmayı kabul etti, Türkiye detayı dikkat çekici Esad masaya oturmayı kabul etti, Türkiye detayı dikkat çekici
22:24 Esad, Trump’tan yardım istedi: Şam’dan gelenleri durdurursanız İran’dan koparım Esad, Trump'tan yardım istedi: Şam'dan gelenleri durdurursanız İran'dan koparım
21:42 ABD Başkanı Biden: Suriye’de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek ABD Başkanı Biden: Suriye'de Esad rejimi birkaç gün içinde düşecek
20:56 Beşiktaş, Fenerbahçe’yi sahasında 1-0 yendi Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
09:43 İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:16 Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak Ülke genelinde bazı yollarda bugün bakım çalışması yapılacak
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
08:16 Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti Milyonlarca taşıtla ilgili zorunlu uygulamanın tarihi değişti
08:01 Meteoroloji’den 5 bölge için sağanak uyarısı 3 ilde ’’sarı’’ alarm Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! 3 ilde ''sarı'' alarm
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
07:16 Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor Otomotiv firması 10 binlerce aracını geri çağırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 01:40:28. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.