İsrail\'den Gazze\'ye hava saldırısı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nin çevresinde düzenlediği yoğun bombardıman ve saldırılar sonucu 33 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ghebreyesus, İsrail ordusunun saldırılar gerçekleştirdiği Kemal Advan Hastanesi'ne ilişkin X'ten paylaşımda bulundu. "Dün Gazze'nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi'nin yakınında yoğun bombardıman ve saldırılar yaşanırken, tesisin hemen dışında 33 kişinin öldürüldüğü bildirildi" ifadelerini kullanan Ghebreyesus, sağlıkçılar ve birçok yaralı hastanın, oluşan panik hali dolayısıyla güvenlik için kendi kendini tahliye etmek zorunda kaldığını söyledi.

"SAĞLIK TESİSLERİ KORUNMALI"

Ghebreyesus, "Hastanede 90 hasta ve 66 sağlık personeli kaldı. Kemal Advan Hastanesi asgari düzeyde işlevsel ancak yaşanan bu son olay, hastanenin işlevsel kalma yeteneğini daha da tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Advan Hastanesi'nin Gazze'nin kuzeyindeki halk için "son can simitlerinden biri" olduğuna işaret eden Ghebreyesus, sağlık tesislerinin korunmasını ve çatışmaların sona ermesini talep ettiklerinin altını çizdi.