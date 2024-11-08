İsrail ordusunun bir yılı aşkın süredir soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nde bir evi ve sivilleri hedef aldığı saldırılarda 6 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısında bir eve hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın Nezle bölgesinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okulun çevresine hava saldırısı düzenlediğini aktardı.
Saldırıda yaralananların olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Gazze'de Hava Saldırıları: 6 Ölü - Son Dakika
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