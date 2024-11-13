Gazze'de Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 43.665'e Ulaştı

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GAZZE, 13 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde bir cenazenin yanı başında yas tutan bir çocuk, 12 Kasım 2024.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin salı günü yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 43.665'e yükseldi. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)