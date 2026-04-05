Gazze\'de Hristiyanlar Palmiye Pazarı Bayramı\'nı Kutladı

Gazze Şeridi'nde yaşayan Ortodoks Hristiyanlar, İsrail'in devam eden saldırılarının gölgesinde Palmiye Pazarı Bayramı'nı kutladı.

Onlarca Ortodoks Hristiyan Gazze kentinde bulunan Aziz Porphyrius Kilisesi'nde toplandı.

Aziz Porphyrius Kilisesi Rahibi'nin yönettiği dini törende, toplu olarak ilahiler okundu, dualar edildi. Ellerinde palmiye dalları tutan katılımcılar, ayinin ardından bayramlaştı.

Hz. İsa'nın Kudüs'e girişi ve çevredeki halkın kendisini palmiye ağaçlarının dallarıyla karşılaması, bölgedeki Ortodoks Hristiyanlar tarafından bayram olarak kabul ediliyor ve kutlanıyor.

Ayine katılanlardan Musa Ayad AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl bayramda sadece dini ritüellerin yapıldığını söyledi.

Bu hafta çocukların yüzünde geçmişte yaşadıkları acı kayıplar ve yıkımın ardından biraz tebessüm belirdiğini ifade eden Ayad yaşadıklarına ilişkin şunları aktardı:

"Tüm aileler yakınlarını kaybetti, ben de Latin Manastırı Kilisesi'nin hedef alınmasıyla birinci dereceden halamı kaybettim. Bu bayramda da eğlenebilecek bir yer yok, evimiz bile yok."

Her zaman ümitvar olduklarını belirten Ayad, "Bizler, küllerinden yeniden doğan Anka Kuşu gibiyiz, en zor şartlarda dahi mutlu olmayı aramayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen sene bayram kutlamalarını kurşun sesleri altında yaptıklarını dile getiren Ayad, bu bayram ise ateşkes sebebiyle kısmi bir sükunet olmasına rağmen Filistin vatandaşları için henüz siyasi sürecin belirsizlik içinde ve endişe dolu olduğunu dile getirdi.

Törene katılan bir başka Gazzeli Hristiyan İsa et-Terzi ise, gözlerini gökyüzüne çevirdiklerini ve Allah'tan barış, sükunet temennilerinde bulunduklarını bundan sonra gelecek bayramlarda kardeşliğin, bolluğun ve sükunetin hakim olmasını istediklerini söyledi.

Çok zor şartlardan geçtiklerini belirten Terzi, ağır olmakla birlikte şartların iyileşme yolunda ilerlediğini ve Allah'tan merhamet dilediklerini ifade etti.