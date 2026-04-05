Gazze\'de Hristiyanlar Palmiye Pazarı Bayramı\'nı Kutladı

05.04.2026 21:02
İsrail saldırıları gölgesinde Gazze'deki Ortodoks Hristiyanlar, dini ritüellerle bayram yaptı.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Ortodoks Hristiyanlar, İsrail'in devam eden saldırılarının gölgesinde Palmiye Pazarı Bayramı'nı kutladı.

Onlarca Ortodoks Hristiyan Gazze kentinde bulunan Aziz Porphyrius Kilisesi'nde toplandı.

Aziz Porphyrius Kilisesi Rahibi'nin yönettiği dini törende, toplu olarak ilahiler okundu, dualar edildi. Ellerinde palmiye dalları tutan katılımcılar, ayinin ardından bayramlaştı.

Hz. İsa'nın Kudüs'e girişi ve çevredeki halkın kendisini palmiye ağaçlarının dallarıyla karşılaması, bölgedeki Ortodoks Hristiyanlar tarafından bayram olarak kabul ediliyor ve kutlanıyor.

Ayine katılanlardan Musa Ayad AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl bayramda sadece dini ritüellerin yapıldığını söyledi.

Bu hafta çocukların yüzünde geçmişte yaşadıkları acı kayıplar ve yıkımın ardından biraz tebessüm belirdiğini ifade eden Ayad yaşadıklarına ilişkin şunları aktardı:

"Tüm aileler yakınlarını kaybetti, ben de Latin Manastırı Kilisesi'nin hedef alınmasıyla birinci dereceden halamı kaybettim. Bu bayramda da eğlenebilecek bir yer yok, evimiz bile yok."

Her zaman ümitvar olduklarını belirten Ayad, "Bizler, küllerinden yeniden doğan Anka Kuşu gibiyiz, en zor şartlarda dahi mutlu olmayı aramayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen sene bayram kutlamalarını kurşun sesleri altında yaptıklarını dile getiren Ayad, bu bayram ise ateşkes sebebiyle kısmi bir sükunet olmasına rağmen Filistin vatandaşları için henüz siyasi sürecin belirsizlik içinde ve endişe dolu olduğunu dile getirdi.

Törene katılan bir başka Gazzeli Hristiyan İsa et-Terzi ise, gözlerini gökyüzüne çevirdiklerini ve Allah'tan barış, sükunet temennilerinde bulunduklarını bundan sonra gelecek bayramlarda kardeşliğin, bolluğun ve sükunetin hakim olmasını istediklerini söyledi.

Çok zor şartlardan geçtiklerini belirten Terzi, ağır olmakla birlikte şartların iyileşme yolunda ilerlediğini ve Allah'tan merhamet dilediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Gazze Şeridi, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
