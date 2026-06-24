Gazze'de İki Sivil Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de İki Sivil Öldü

24.06.2026 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Han Yunus'taki çadırları bombalamasında bir çocuk da dahil iki kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar can almaya devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları bombalaması sonucu yaralanan Adem Ebu Hadayid yaşamını yitirdi.

Hadayid'in cenazesi, yakınları tarafından kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu Ahmed Muhsin er-Rakab isimli çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadıra en az bir füzeyle saldırı düzenlediğini söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail ordusunun Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 1027 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 280 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İki Sivil Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merak edilen soru yanıt buldu Torreira’dan Icardi sözleri Merak edilen soru yanıt buldu! Torreira'dan Icardi sözleri
Edin Visca yuvaya geri döndü Edin Visca yuvaya geri döndü
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
Beşiktaş’ın hazırlık kampındaki rakipleri belli oldu Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri belli oldu
Fethiye’deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim Fethiye'deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim
Arkadaşına IBAN’ını verdi, Interpol ile aranıp ABD’de yakalandı Arkadaşına IBAN'ını verdi, Interpol ile aranıp ABD'de yakalandı

13:27
TFF’den devşirme forvet iddialarına yanıt
TFF'den devşirme forvet iddialarına yanıt
13:22
Başkente Değer Ödülleri sahiplerini buldu Fuat Oktay, Erdal Beşikçioğlu...
Başkente Değer Ödülleri sahiplerini buldu! Fuat Oktay, Erdal Beşikçioğlu...
13:08
CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti’ye katıldı.
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı.
12:58
New York Times’tan Milli Takım’a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
12:58
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
12:48
“Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“ diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
"Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 14:03:15. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de İki Sivil Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.