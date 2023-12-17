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Gazze'de İletişim ve İnternet Hizmeti Yeniden Verilmeye Başlandı - Son Dakika
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Gazze'de İletişim ve İnternet Hizmeti Yeniden Verilmeye Başlandı

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle 4 günden bu yana kesik olan iletişim ve internet hizmeti, Jawwal ve Ooredoo şirketleri tarafından kademeli olarak yeniden verilmeye başlandı. Şirketler, kesintinin yaşandığı süreç boyunca girişimlerde bulunarak kesintiye neden olan noktaların bulunup onarıldığını belirtti.

Gazze\'de İletişim ve İnternet Hizmeti Yeniden Verilmeye Başlandı
17.12.2023 - 19:51,
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Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle 4 günden bu yana kesik olan iletişim ve internet hizmetinin kademeli olarak yeniden verilmeye başlandığı belirtildi.

Filistin'in telekomünikasyon alanında hizmet veren şirketlerinden Jawwal ve Ooredoo tarafından iki ayrı açıklama yapıldı.

Jawwal'in açıklamasında, Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde 14 Aralık Perşembe gününden bu yana kesik olan sabit ve mobil hatlar ile internet iletişim hizmetlerinin yeniden kademeli olarak verilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin, kesintinin yaşandığı bu süreç boyunca pek çok girişimde bulunduğu ve ilgili uluslararası kurumların müdahalesi sonucu kesintiye neden olan noktaların bulunup onarımının yapıldığı kaydedildi.

Ooredoo'dan yapılan açıklamada da "kesinti öncesindeki gibi Gazze'yle iletişim kurabilirsiniz." ifadesine yer verildi.

Jawwal ve Ooredoo'dan 14 Aralık'ta yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin büyük bir bölümünde, altıncı kez iletişim ve internet hizmetlerinin kesildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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Filistin, İsrail, Gazze, Son Dakika

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