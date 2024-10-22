Gazze'de İnsani Yardım Krizi

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GAZZE, 22 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrailli yetkililerin insani yardım misyonlarının Gazze Şeridi'nin kuzeyine erişimini engellediğini söyledi.

Lazzarini sosyal medya platformu X üzerinden Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "İsrailli yetkililer, insani yardım misyonlarının kuzeye erişimini engellemeye devam ederek kuşatma altındaki insanlara ilaç ve gıda gibi kritik malzemelerin ulaştırılmasını önlüyor" ifadelerini kullandı.

Hastanelerin bombalanarak elektriksiz bırakıldığını, yaralıların ise tıbbi bakımdan mahrum bırakıldığını belirten Lazzarini, UNRWA sığınma merkezlerinin aşırı derecede kalabalık olduğunu ve bazı yerinden edilmiş kişilerin tuvaletlerde kalmak zorunda kaldığını söyledi.

Lazzarini, aralarında UNRWA'nın da bulunduğu insani yardım kuruluşlarının Gazze'nin kuzeyine erişmesi gerektiğini vurgulayarak insani yardımın engellenmesi ve bunun askeri amaçlar için bir silah olarak kullanılmasını, ahlaki seviyedeki ciddi gerilemenin bir işareti olarak değerlendirdi.

Yardımların siviller, çocuklar ve rehineler gibi Gazze'deki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşması gerektiğini kaydeden Lazzarini, derhal ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail ordusu halen Gazze Şeridi'ndeki en büyük Filistin mülteci kamplarından biri olan Cibaliye kampında bir kara operasyonu yürütüyor. Operasyon 17. gününe girmiş bulunuyor.