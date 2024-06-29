Gazze'de İsrail askerlerine saldırı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Gazze'de İsrail askerlerine saldırı: Ölü ve yaralılar var

Filistinli direniş grupları, İsrail ordusunun 4 gündür devam eden saldırılarında Gazze'nin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail askerlerinin hedef alındığını ve ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı. İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri, çatışmalara ilişkin bilgi vererek, İsrail güçlerinin havan toplarıyla hedef alındığını ve helikopterlerin tahliye için bölgede uçuş yaptığını belirtti. Ayrıca, bir zırhlı aracın füzeyle hedef alındığı ve yangın çıktığı, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

29.06.2024 19:49
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Filistinli direniş grupları, İsrail ordusunun 4 gündür havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze kentinin doğusundaki Eş- Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail askerlerinin hedef alındığını, ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamalarda, Gazze'de İsrail askerleri ile yaşanan çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Şucaiyye Mahallesi'ne giren İsrail güçlerinin havan toplarıyla doğrudan hedef alındığı belirtilerek, söz konusu askerlerin tahliyesi için bölgede helikopterlerin uçuş yaptığı ifade edildi.

Ayrıca daha önce kurulan bir tuzağın aktifleştirildiği ve İsrail askerlerinin patlayıcıyla hedef alındığı kaydedilen açıklamada, İsrail ordusundan ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.

Kudüs Seriyyeleri'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada da Şucaiyye Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait bir zırhlı aracın füzeyle hedef alındığı, araçta yangın çıktığı, ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Öte yandan Şucaiyye'ye giren İsrail güçlerinin merkez olarak kullandığı bir noktanın da havan toplarıyla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu 26 Haziran'da Şucaiyye Mahallesi'ne yoğun hava saldırıları düzenlemiş, İsrail devlet televizyonu KAN, 27 Haziran'da ordunun, yoğun topçu ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak mahalleye karadan girmeye başladığını duyurmuştu.

Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun 4 gündür devam eden saldırılarında çok sayıda ev ve sivil yerleşim alanının hedef alındığını, yaralıların abluka nedeniyle hastanelere ulaşamadığını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail askerlerine saldırı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

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