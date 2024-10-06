Gazze'de İsrail Hava Saldırısı: 3 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Hava Saldırısı: 3 Ölü, 11 Yaralı

İsrail'in Gazze'deki mülteci kamplarına düzenlediği hava saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti.

06.10.2024 20:46
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İsrail'in Gazze'de mülteci kamplarına yönelik hava saldırılarında, 3 Filistinli öldü, 11 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Şati Mülteci Kampı'nda bir evin vurulduğu saldırıda bir kadın ve çocuğun da aralarında yer aldığı 3 kişinin öldüğünü bildirdi.

El Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir çadırın ve Cibaliya Mülteci Kampı'nda sığınmacıların kaldığı merkezin hedef alındığı saldırıda 11 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 870 Filistinli öldü, 97 bin 166 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 724 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 741 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Hava Saldırısı: 3 Ölü, 11 Yaralı - Son Dakika

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