MEGAZİ MÜLTECİ KAMPI, 4 Ocak (Xinhua) -- Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in gece boyunca Gazze genelinde düzenlediği yoğun hava saldırılarında en az 33 Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Gazze'nin iç kesimlerinde yer alan Megazi Mülteci Kampı'na yönelik İsrail saldırısında 9 Filistinli hayatını kaybederken, 10 Filistinli de yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Gazze'de İsrail Hava Saldırısı: 33 Ölü - Son Dakika
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