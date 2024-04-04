Gazze'de İsrail saldırıları ve ambargo nedeniyle açlık krizi yaşanıyor

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Oxfam Intermon adlı İspanya merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşunun (STK) yayımladığı raporda, İsrail'in saldırıları ve ambargosu altındaki Gazze'de bombalardan kaçarak kentin kuzeyine giden halkın temel gıda ihtiyaçları karşılanmadığı için "açlıktan ölüme terk edildiği" belirtildi.

Oxfam Intermon'un "Gazze Şeridi için Entegre Gıda Güvenliğindeki Aşamaların Sınıflandırması" adlı raporda, "Gazze'nin kuzeyindeki halk açlıktan ölüyor. Ocak ayından bu yana İsrail ordusu saldırılarını sürdürürken, halk günde ortalama 245 kaloriyle, yani 100 gram ekmeğin sağladığı miktardan daha azıyla hayatta kalmaya zorlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda, 245 kalorinin bir insanın günlük ihtiyacını karşılayamayacağı vurgulanarak, normal şartlarda günde 2 bin 100 kalori olması gereken insan vücudunun doğal gereksiniminin Gazzeliler için bunun yüzde 12'sinden daha az olduğuna dikkati çekildi.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze halkının yaşadığı insanlık dramının rakamlarla ortaya konduğu raporda, "Ekim ayında 2,2 milyon kişiyi bulan tüm nüfus için Gazze'ye girmesine izin verilen toplam gıda malzemesi, bir kişinin ihtiyaç duyduğu günlük kalorinin yalnızca yüzde 41'ini oluşturuyor." ifadesine yer verildi.

İhtiyaç duyulan temel gıda malzemesinin yarısından azının girişine izin veriliyor

Raporda, normal şartlarda Gazze'deki tüm nüfusun gıda ihtiyacını karşılamaya yetecek gıda malzemesinin şu anda yarısından azının kamyonlarla bölgeye girebildiğinin, günde en az 221 araç olması gerekirken ortalama 105 aracın girişine izin verildiğinin altı çizilerek, "Kuzey Gazze'de kıtlığın kapıda olduğu ve nüfusun neredeyse tamamının aşırı açlık yaşadığı, 1,1 milyon insanın ise felaket düzeyinde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu" vurgulandı.

Gazzeli kadın: "Hayatta kalabilmek için her gün bitkiler ve şifalı bitkiler de dahil bulabileceğimiz her şeyi yemeye çalışıyoruz"

Bölgede sınırlı sayıda olan sebze ve meyvelerin, yüksek fiyatlar nedeniyle çoğu kişi için erişilemez olduğu belirtilen raporda, ifadesine başvurulan, Kuzey Gazze'de bulunan ve çocukları olan bir kadın, şunları kaydetti:

"Savaştan önce sağlığımız iyiydi ve vücutlarımız güçlüydü. Şimdi çocuklarıma ve kendime bakıyorum da çok fazla kilo kaybına uğradık. Olması gerektiği gibi beslenemiyoruz. Hayatta kalabilmek için her gün bitkiler ve şifalı bitkiler de dahil bulabileceğimiz her şeyi yemeye çalışıyoruz."

Raporda, Gazze'nin kuzeyinde en az 7 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiği, sadece gıda yetersizliği değil İsrail'in bombardımanında yıkılan, ağır tahrip gören hastane, sağlık ocağı, altyapı hizmetleri ve su kaynaklarının da bölge nüfusunu büyük bir yoksulluk içinde bıraktığı aktarıldı.

"İsrail, sivilleri kasten açlığa maruz bırakıyor"

Raporun tanıtımında konuşan Oxfam Intermon Direktörü Franc Cortada, "İsrail, sivilleri kasten açlığa maruz bırakıyor. İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanının soykırımı önlemeye yönelik kararlarını görmezden geliyor." dedi.

Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan, Hamas'ın tuttuğu tüm rehinelerin ve İsrail'in yasa dışı tutukladığı tüm Filistinlilerin serbest bırakılmasını talep eden Cortada, "Altı aydır Gazze'de 2,2 milyon insanın yaşadığı bu korkunç katliamı ancak o zaman durdurabiliriz. İsrail açlığı savaş silahı olarak kullanmaya devam edemez. Su ve sağlık hizmeti eksikliği bombalar kadar ya da daha fazla insanı öldürüyor." şeklinde konuştu.