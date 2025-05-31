Gazze'de İsrail Saldırıları: 22 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun saldırılarda 22 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısındaki Alem kavşağında ABD yardımlarının dağıtıldığı noktalara ulaşmaya çalışan 3 Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından yönetilen dağıtım noktalarına yiyecek almak için giden Filistinliler, salı gününden bu yana İsrail'in saldırılarına maruz kalıyor.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyla beldesine düzenlenen İsrail bombardımanında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, kentin Karara beldesinde de geniş çaplı yıkım gerçekleştirdi ve altyapıyı tahrip etti.

Ayrıca sivil savunma ekiplerinin, Karara beldesinde daha önce düzenlenen İsrail bombardımanında hayatını kaybeden 2 Filistinlinin cenazesini enkazdan çıkardığı belirtildi.

İsrail'in Han Yunus kentindeki Safi Mahallesi'ne insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda da bir Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi'de yerinden edilenlerin çadırına düzenlenen saldırıda 4'ü kadın 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kuzeydeki Gazze kentinde bulunan Sahabe Hastanesi yakınlarında bir otomobile düzenlenen saldırıda ise 4 Filistinli öldü.

Yine Gazze kentinde Eş-Şanti bölgesinde bir çadıra düzenlenen saldırıda "Dib" ailesinin 4 ferdi hayatını kaybetti.