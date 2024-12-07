Gazze’de İsrail Saldırıları: 4 Bin Amputasyon!

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarında 4 bin kişi ampute edilirken, 2 bin kişi omurilik ve beyin yaralanmasına maruz kaldı.

Gazze'deki Şifa Hastanesi başhekimi Dr. Muhammed Ebu Selamiye, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarının sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Ebu Selamiye, İsrail'in saldırılarında 4 bin amputasyon vakası, 2 bin omurilik ve beyin yaralanması ve binlerce görme ve işitme engelli vakasının yaşandığını belirtti.

"Saldırıların başlamasından bu yana uzuvları kesilen yaralıların sayısı çoğu çocuk olmak üzere 4 bini aştı." diyen Ebu Selamiye, "omurga ve beyin yaralanmaları nedeniyle rehabilitasyona ihtiyaç duyan kişilerin sayısının 2 bini aştığını ve bunların yatalak durumda olduğunu" ifade etti.

Ebu Selamiye ayrıca, İsrail'in bombalaması sonucu "binlerce Filistinlinin işitme ve görme bozuklukları yaşadığını" kaydetti.

Doktor Ebu Selamiye, "saldırıların derhal durdurulması, tüm sınır kapılarının açılması ve engelliler için tekerlekli sandalye ve koltuk değneği gibi tıbbi malzeme, ilaç ve malzemelerin girişine" izin verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 664 Filistinli öldü, 105 bin 976 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.