Gazze’de İsrail Saldırıları: 4 Bin Amputasyon! - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze’de İsrail Saldırıları: 4 Bin Amputasyon!

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 4 bin amputasyon, 2 bin omurilik ve beyin yaralanması meydana geldi.

07.12.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarında 4 bin kişi ampute edilirken, 2 bin kişi omurilik ve beyin yaralanmasına maruz kaldı.

Gazze'deki Şifa Hastanesi başhekimi Dr. Muhammed Ebu Selamiye, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarının sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Ebu Selamiye, İsrail'in saldırılarında 4 bin amputasyon vakası, 2 bin omurilik ve beyin yaralanması ve binlerce görme ve işitme engelli vakasının yaşandığını belirtti.

"Saldırıların başlamasından bu yana uzuvları kesilen yaralıların sayısı çoğu çocuk olmak üzere 4 bini aştı." diyen Ebu Selamiye, "omurga ve beyin yaralanmaları nedeniyle rehabilitasyona ihtiyaç duyan kişilerin sayısının 2 bini aştığını ve bunların yatalak durumda olduğunu" ifade etti.

Ebu Selamiye ayrıca, İsrail'in bombalaması sonucu "binlerce Filistinlinin işitme ve görme bozuklukları yaşadığını" kaydetti.

Doktor Ebu Selamiye, "saldırıların derhal durdurulması, tüm sınır kapılarının açılması ve engelliler için tekerlekli sandalye ve koltuk değneği gibi tıbbi malzeme, ilaç ve malzemelerin girişine" izin verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 664 Filistinli öldü, 105 bin 976 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sağlık, Güncel, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze’de İsrail Saldırıları: 4 Bin Amputasyon! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:47 Muhalifler Şam’da Başkentin güneyine ilk adım atıldı Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı
16:31 Doha’da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor Bu sefer ipler Türkiye’nin elinde Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde
16:23 Babacan’dan net tavır: Yüzde 5’lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz
15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan para kulesi yapan Özel’e sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt
14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
21:18 ’Esad kaçtı’ iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran’a gitti 'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti
21:10 Bu kez Türk medyasına konuştu Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar Bu kez Türk medyasına konuştu! Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar
20:54 Film gibi olay Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı Film gibi olay! Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı
20:51 Bakan Fidan, Doha’da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü Bakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü
20:29 Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler Aç kalan köpeklerin, ölen köpeği yediği bakımevine soruşturma Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Aç kalan köpeklerin, ölen köpeği yediği bakımevine soruşturma
20:29 Yeniden Refah Partisi’ne şok Belediye başkanı istifa etti Yeniden Refah Partisi'ne şok! Belediye başkanı istifa etti
20:20 ABD’nin ’yıkım filosu’ Suriye ve Irak’ta ortaya çıktı ABD'nin 'yıkım filosu' Suriye ve Irak'ta ortaya çıktı
20:02 THY’den sefer iptalleri açıklaması THY'den sefer iptalleri açıklaması
19:59 Kritik toplantının ardından Suriye’den açıklama: Türkiye’den talep edeceğiz Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 17:55:52. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze’de İsrail Saldırıları: 4 Bin Amputasyon! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.