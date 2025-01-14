Gazze'de İsrail Saldırıları: 45 Filistinli Öldü - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırıları: 45 Filistinli Öldü

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında en az 45 Filistinli yaşamını yitirdi.

14.01.2025 11:00
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GAZZE, 14 Ocak (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında en az 45 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, pazartesi günü İsrail'e ait bir savaş uçağının Gazze kentinin doğusundaki Selahaddin Okulu'nu bombaladığını söyledi. Okula yönelik bombardımanda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin ise yaralandığını belirten sözcü, bir araya gelen insanları hedef alan bombardımanlarda ise aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişinin hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Basal, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde bir araya gelen iki grubu vurduğunu, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bazıları ağır olmak üzere 10 kişinin yaralandığını belirtti.

Sözcü, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail'e ait bir insansız hava aracının bir motosikleti hedef aldığı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını kaydetti.

Sivil savunma ekiplerinin Gazze'nin güneyinde yer alan Refah'ın kuzeyinde sivil aracı hedef alan saldırının ardından araçtan 4 kişinin cansız bedenini çıkardığını söyleyen Basal, "Bombalama ve can alma operasyonları şafaktan bu yana durmadı" dedi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Gazze'de devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 46.584'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırıları: 45 Filistinli Öldü - Son Dakika

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