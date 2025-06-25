Gazze'de İsrail Saldırıları: 47 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de İsrail Saldırıları: 47 Filistinli Hayatını Kaybetti

25.06.2025 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze'deki saldırılarında 12'si yardım alanlarında olmak üzere en az 47 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 12'si yardım dağıtım noktalarında olmak üzere en az 47 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin güneyindeki Şucaiyye Mahallesi'nde bir evin hedef alındığı saldırıda 12 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 6, Deyr el-Belah'ta bir evi hedef aldığı saldırıda da 4 kişi hayatını kaybetti.

Gazze kentinin batısındaki sivillerin hedef alındığı hava saldırısında ise 5 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Refah ve Han Yunus'ta yardım bekleyen Filistinliler öldürüldü

İsrail ordusunun Gazze Vadisi bölgesinin güneyindeki Salahaddin Caddesi'nde yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi, 2'si ağır 18 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında yine yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin orta kesiminde sivillerin hedef aldığı hava saldırısında 2 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin çeşitli bölgelerinde İsrail saldırılarında 2'si yardım bekleyenler olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırıları: 47 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir
Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası Trafiğe kapatıldı Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası! Trafiğe kapatıldı
Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor
Trabzonsporlu Sikan’dan Fatih Tekke’ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum Trabzonsporlu Sikan'dan Fatih Tekke'ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum
Eşinin öldürdüğü Gözde’nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi Eşinin öldürdüğü Gözde'nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
Galatasaray’ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi
ABD Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın azil tasarı reddedildi ABD Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın azil tasarı reddedildi
Trump’ı küplere bindiren telefon görüşmesi Netanyahu’ya bağırarak o emri vermiş Trump'ı küplere bindiren telefon görüşmesi! Netanyahu'ya bağırarak o emri vermiş

17:43
Trump’ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
17:35
Trump: Fordo tamamen yok edildi
Trump: Fordo tamamen yok edildi
16:41
Katliam gibi kaza: 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
14:17
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?
23:29
Bu da oldu Bayern Münih’in yedekleri 40 derece sıcak nedeniyle maçı soyunma odasında izledi
Bu da oldu! Bayern Münih'in yedekleri 40 derece sıcak nedeniyle maçı soyunma odasında izledi
23:25
Kartal’da eskiden kolej olarak kullanılan binada büyük yangın
Kartal'da eskiden kolej olarak kullanılan binada büyük yangın
23:23
Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: İran’ın nükleer programını çökerttik
Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: İran'ın nükleer programını çökerttik
22:55
Merakla beklenen haber Kocaelispor’dan Oğulcan Çağlayan kararı
Merakla beklenen haber! Kocaelispor'dan Oğulcan Çağlayan kararı
22:54
Bursa’da 24 yaşındaki işçi kolunu pres makinesine kaptırdı
Bursa'da 24 yaşındaki işçi kolunu pres makinesine kaptırdı
22:49
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı
22:39
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi’nde yan yana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi'nde yan yana geldi
22:29
Trump’ı küplere bindiren telefon görüşmesi Netanyahu’ya bağırarak o emri vermiş
Trump'ı küplere bindiren telefon görüşmesi! Netanyahu'ya bağırarak o emri vermiş
22:28
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 18:54:52. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de İsrail Saldırıları: 47 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.