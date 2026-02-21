Gazze'de İsrail Saldırıları Devam Ediyor

Ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almaya devam eden İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Sağlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Filistinli Usame Ahmed en-Neccar (46), İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki Kizan en-Neccar bölgesine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, Neccar'ın, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) tarafından, ateşkes anlaşmasında belirtilen ordunun konuşlanma bölgesinin dışında kalan bir alanda hedef alındığını belirtti.

Macid Ebu el-Avf da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde, İsrail'e ait İHA tarafından atılan bir bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye Mahallesi'nde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu da biri ağır 3 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise sağlık yetkilileri bir Filistinlinin İsrail güçleri tarafından göğsünden ve elinden vurularak yaralandığını bildirdi.

Filistinli Suad Nihad el-Haddad (23) da Şucaiyye Mahallesi'nde, İsrail ordusunun konuşlanma bölgesinin dışında kalan bir alanda, İsrail'e ait İHA tarafından ateş açılması sonucu boynundan vurularak yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamaya göre ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 612 kişi öldürüldü, 1640 kişi yaralandı, enkaz altından ise 726 cenaze çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 70'e, yaralı sayısının 171 bin 738'e yükseldiği bildirildi.