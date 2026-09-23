Gazze'de İsrail saldırıları sonucu yıkılan evlerin enkazından 101 Filistinlinin naaşı çıkarıldı - Son Dakika
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Gazze'de İsrail saldırıları sonucu yıkılan evlerin enkazından 101 Filistinlinin naaşı çıkarıldı

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Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, İsrail saldırıları sonucu yıkılan evlerin enkazında 17 gündür süren çalışmalar sonucu 101 Filistinlinin naaş kalıntılarına ulaşıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, İsrail saldırıları sonucu yıkılan evlerin enkazında 17 gündür süren çalışmalar sonucu 101 Filistinlinin naaş kalıntılarına ulaşıldı.

Gazze Şeridi Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucu yıkıma maruz kalan Gazze kentindeki Yermuk Mahallesi'nde Mısırlı ekiplerle gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına dikkat çekildi.

Yermuk Mahallesi'ndeki evlerde bugün 5 kişinin naaş kalıntılarının çıkarıldığı aktarılan açıklamada, böylece 17 günden beri çıkarılan naaş sayısının 101'e ulaştığı belirtildi.

Mahalledeki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığına dikkat çekilen açıklamada, bölgedeki enkazdan çıkarılan 101 naaş için toplu cenaze töreni düzenleneceği ifade edildi.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün 19 Temmuz'da başlattığı "Şehitlerin Cenazelerini Kurtarma" projesinin ikinci aşamasında Gazze'nin kuzeyi ve orta kesimi ile Gazze kentindeki 147 yıkılmış binanın enkazında çalışma yürütülmesi planlanıyor.

Yaklaşık 800 saatlik çalışmayı kapsayan bu aşamada, enkaz altında bulunduğu tahmin edilen 1072 kişinin cenazesine ulaşılması hedefleniyor.

Projenin Kasım 2025'in sonunda başlayan ilk aşamasında ise 54 ev ve binanın enkazında 500 saat çalışma yürütülmüş, kayıp olduğu değerlendirilen 559 kişiden 333'ünün cenaze ve naaş kalıntıları çıkarılmıştı.

Gazze'deki hükümet kurumları ve Filistinli gruplara göre, Gazze'de 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında İsrail'in gerekli ağır iş makineleri ve ekipmanların bölgeye girişine izin vermesi öngörülmüş ancak İsrail bu yükümlülüğünü yerine getirmemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yaklaşık 2 yıl süren ve soykırıma varan saldırılarında 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 174 binden fazla kişi yaralandı ve sivil altyapının yüzde 90'ı zarar gördü.

Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden imarı için gereken maliyetin yaklaşık 70 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gazze'de İsrail saldırıları sonucu yıkılan evlerin enkazından 101 Filistinlinin naaşı çıkarıldı - Son Dakika
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