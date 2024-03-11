İsrail'in saldırılara devam ettiği ve çok sayıda camiyi yıktığı Gazze Şeridi'nde ilk teravih namazı kılındı.
Gazze'de İsrail saldırılarına hedef olan camilerin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldiği için çoğu bölgede teravih namazı kılınamadı. Camilerin ve meydanların dolup taştığı önceki ramazanların aksine Gazzeliler sınırlı sayıdaki mekanda teravih namazlarını kıldı.
İsrail'in, Gazze'nin elektriğini kesmesi ve yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle Filistinliler teravih namazlarını karanlıkta kılmak zorunda kalırken, bazı bölgelerde soğuk havaya rağmen teravih namazı açık havada eda edildi.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde sınırlı sayıda da olsa teravih için mekanlar belirlendi. Ancak İsrail'in hedef alması endişesiyle belde sakinleri teravih namazına az sayıda katılım gösterdi.
Teravih namazlarını kılan Gazzeliler, İsrail saldırılarının sona ermesi, yaralıların iyileşmesi, masumların korunması ve Gazze'ye barış ve istikrar gelmesi için dualar etti.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bombalanan 500'den fazla cami enkaza döndü.
Son Dakika › Güncel › Gazze'de İsrail Saldırılarına Rağmen İlk Teravih Namazı Kılındı - Son Dakika
Ankara'da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Hacı Bayram Veli Camisi ve Melike Hatun Camisi'nin ilk teravih namazı dron ile havadan görüntülendi. Teravih namazına katılan vatandaşlar, camiler önünde Ramazan ayının gelişini coşkuyla kutladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da büyükşehir belediye başkanlığı yarışının bittiğini ve Mansur Yavaş'ın rekor oyla geleceğini söyledi. Özel, İstanbul seçimlerinin genel seçim havasında geçtiğini belirtti. Ayrıca, CHP'nin diğer partilerle anlaşması olmadığını ve İzmir'de büyük bir değişim yarattıklarını ifade etti. Özel, seçim gecesi için hazırlıklarını tamamladıklarını ve sonuçları duyuracaklarını söyledi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı eda edildi. Müslümanlar camilere akın etti.
Ankara'nın Mamak ilçesinde, gürültü nedeniyle iki komşunun tartışması sonucu çıkan olayda, silahın ateşlenmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Tartışmanın ardından tüfekle ateş etmek isteyen bir şahıs, yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı. Olay yerine gelen diğer kişiler de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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