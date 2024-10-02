Gazze'de İsrail Saldırılarında 41.615 Ölü

DEYR EL-BELAH, 1 Ekim (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah şehrinde İsrail ordusunun saldırısı sonucu yıkılan bir evin yakınında duran Filistinli bir çocuk, 30 Eylül 2024.
Gazze'deki sağlık yetkililerinin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 41.615'e ulaştı. (Fotoğraf: Marwan Dawood/Xinhua)
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