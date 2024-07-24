Gazze'de İsrail saldırılarında ölü sayısı 129'a yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de İsrail saldırılarında ölü sayısı 129'a yükseldi

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Han Yunus kentinde son 3 günde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 129'a yükseldiğini duyurdu. Saldırılarda 416 Filistinli yaralanırken, 44 kişi de kayboldu. İsrail ordusu, Han Yunus'ta hareket eden her şeyi hedef alırken, yaralılara ve cansız bedenlere ulaşmanın engellendiği belirtildi. Gazze hükümeti, uluslararası topluma ve tüm dünya ülkelerine saldırıları durdurma çağrısında bulundu.

24.07.2024 22:17
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Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Han Yunus kentinde "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgeye son 3 günde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 129'a yükseldiğini duyurdu.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Han Yunus kentine son 3 günde düzenlediği saldırılarda 129 kişinin öldüğü, 416 Filistinlinin yaralandığı 44 kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yaralılardan 100'ünün henüz hastanelere sevk edilmediği kaydedildi.

İsrail saldırılarında 237 ev ve bina hasar görürken, 22 ev de sakinleri içerisindeyken bombalandı.

İsrail ordusunun, Han Yunus'ta Selahaddin Caddesi üzerinde hareket eden her şeyi hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, yaralılara ve cansız bedenlere ulaşmanın engellendiği belirtildi.

İsrail'in, zorla yerinden etme başta olmak üzere çok sayıda insanlık suçu işlediği, bu durumun yüz binlerce hasta, hamile, çocuk, yaşlı ve özel ihtiyacı olan kişinin hayatını tehdit ettiği ve onları ölümle karşı karşıya bıraktığı vurgulandı.

Hükümetin Medya Ofisi, uluslararası topluma ve tüm dünya ülkelerine "bu utancı, suçları, katliamları derhal ve acilen durdurma" çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği kentin doğu bölgelerine yoğun saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail saldırılarında ölü sayısı 129'a yükseldi - Son Dakika

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