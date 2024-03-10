Saldırı altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistinliler, ramazanın ilk teravih namazını İsrail bombardımanında yıkılan Faruk Camii'nin enkazı yanında eda etti.
Gazze'de İsrail saldırılarına hedef olan camilerin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
Gazze'nin güneyinde Filistinlilerin sığındığı Refah kentindeki Faruk Camii de bunlardan biri. Bombardıman nedeniyle yerleşkesi enkaza dönen caminin sadece minaresi ayakta duruyor.
İsrail saldırısı nedeniyle yıkılan Faruk Camii yerleşkesinde ibadet edilemiyor. Soğuk havaya rağmen yüzlerce Filistinli, teravih namazı için caminin enkazının bulunduğu alana geldi.
İsrail'in Gazze'nin elektriğini kesmesi ve yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle Filistinliler teravih namazını seyyar ışık ve hoparlör kullanarak yere serilen sedirler üzerinde eda etti.
Cemaatin büyük bölümü ışığın yetersiz olması nedeniyle teravih namazını karanlıkta kıldı.
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bombalanan 500'den fazla cami enkaza döndü.
Son Dakika › Güncel › Gazze'de İsrail Saldırılarında Yıkılan Caminin Enkazında Teravih Namazı - Son Dakika
İzmir'in Dikili ve Selçuk ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, toplamda 20'si çocuk 91 düzensiz göçmen yakalandı. Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen lastik botta yakalanırken, Selçuk ilçesi Efes Sahili'nde ise karada bir grup düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey Camisi başta olmak üzere birçok cami dolarken, diğer Balkan ülkelerinde de camiler Müslümanlarla doldu.
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Ramazan ayının önemine dikkat çekerek, bolluk ve bereketin olduğu bu kutsal ayda dayanışma ve paylaşmanın önemine vurgu yaptı.
İskeçe'nin Şahin köyünde çoğunluğu çocuklardan oluşan geleneksel Osmanlı kıyafetli davulcular, ramazan ayının gelişini haber vermek için köyü dolaştı. Köy İmamı İlter Meço, bu geleneğin neşe ve birlik duygusu yarattığını belirterek, ramazan ayının tüm İslam alemi ve Batı Trakya Türklerine hayırlara vesile olmasını diledi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sobayı tutuşturmak için tiner dökerken yaşanan patlamada ağır yaralanan belediyede görevli işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Sahil Mahallesi'nde iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Dikili ve Selçuk ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 20'si çocuk 91 düzensiz göçmen, hem karada hem de denizde yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?