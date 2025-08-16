Gazze'de İsrail Saldırısında 18 Filistinli Öldü - Son Dakika
Gazze'de İsrail Saldırısında 18 Filistinli Öldü

16.08.2025 14:57
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6'sı aynı aileden, 18 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze'nin çeşitli bölgelerinde sivillerin yaşadığı evleri, yardım bekleyen kalabalıkları ve geçici çadırları hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı. Saldırıda aralarında 1 kadın ve 4 çocuğun da olduğu aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail insansız hava aracının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sığınmacıların kaldığı çadırı hedef alması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus'ta bir başka çadırı hedef alan hava saldırısında da 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Zikim Sınır Kapısı yakınlarında insani yardım bekleyen sivilleri hedef alan saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail donanmasının Gazze kenti açıklarında açtığı ateş sonucu bir balıkçı öldü, bir balıkçı da yaralandı.

İsrail ordusunun güneydeki Refah kentinde bir yardım dağıtım merkezi yakınında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 827 Filistinli hayatını kaybetti, 155 bin 275 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Gazze'de İsrail Saldırısında 18 Filistinli Öldü

12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
14:43
Mustafa Destici’den ’’Miras’’ hutbesini eleştirenlere tepki
Mustafa Destici'den ''Miras'' hutbesini eleştirenlere tepki
