Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi
Gazze'de İsrail saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi

05.05.2026 20:49
Filistinli çocuğun babası Naci Ebu Nemr: - "Hangi ateşkesten bahsediyorsunuz? Nerede olursanız olun hedef alınıyorsunuz, her yere saldırıyorlar"

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Riyad Naci Ebu Nemr, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail'in 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze'de sürdürdüğü saldırılarında bir çocuk daha yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun insansız hava aracıyla sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Riyad'ın naaşı Nasır Hastanesine getirildi.

Haberi alarak hastane avlusuna gelen Riyad'ın yakınları, gözyaşları içinde cenazelerini teslim aldı. Filistinli çocuğun yakınlarından bazıları fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Filistinli çocuğun naaşı, hastane avlusunda kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü.

"Hangi ateşkesten bahsediyorsunuz?"

Riyad'ın babası Naci Ebu Nemr, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Quadcopter tipi silahlı dronlar geldi, bomba yağdırmaya başladı. Çocuklar oradan oraya kaçıştı." dedi.

Bir diğer oğlunun kardeşini aramaya gittiğini belirten Naci, "Riyad'ın orada şehit olduğunu görmüş. Sonra çocuğu hastaneye getirmişler ben de arkalarından geldim. Hastaneye vardığımda oğlumun şehit olduğunu söylediler." diye konuştu.

Filistinli baba, "Hangi ateşkesten bahsediyorsunuz? Nerede olursanız olun hedef alınıyorsunuz, her yere saldırıyorlar. Hatta buraya Nasır Hastanesine bile saldırabilirler. Hiçbir yerde güvende değiliz." diyerek isyan etti.

"O sadece sokakta oyun oynayan bir çocuktu"

Filistinli çocuğun bir akrabası da saldırı anında önce ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını ve birinin yaralandığını duyduklarını söyledi.

Filistinli adam, gözyaşları içerisinde "Gittim bir baktım ki vurulan Riyad'mış." dedi.

Riyad'ın akrabalarından bir kadın da, "O sadece sokakta oyun oynayan 15 yaşında bir çocuktu." diyerek ağladı.

15 yaşındaki Riyad Naci Ebu Nemr, İsrail ordusunun ateşkese rağmen sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
