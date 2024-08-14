Gazze'de İsrail Saldırısında Yaralanan 7 Yaşındaki Kız Çocuğu Zor Şartlar Altında Yaşam Mücadelesi Veriyor

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Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırısında kafatası kırılarak ağır yaralanan 7 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Sıla Husu, tedavi görmeye başlamasının ardından zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun 27 Temmuz'da Gazze'nin Deyr el-Belah kentindeki Hatice Okulu'na düzenlediği hava saldırısında yaralanan Sıla, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Yaralı kız çocuğu, "Ben Sıla Husu, 7 yaşındayım, Gazzeliyim. Bölgeyi bombalamak için bizi Hatice Okulu'ndan göçe zorladılar. Ben, annem ve kardeşlerim yerimizden edilirken şarapnellerden kurtulamadık." dedi.

Küçük Sıla, ambulansla Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiğini belirterek, "Kafam acıyor ve kalbimin parçalandığını hissettim." ifadesini kullandı.

Saldırıda sağ gözü hasar alan ve kapanan Sıla, sol gözüyle biraz görebildiğini belirtti.

Büyüdüğünde doktor olmak istediğini söyleyen Sıla, "Yurt dışında doktor olduktan sonra küçük çocukları tedavi etmeyi istiyorum. Dünya çocuklarına mesajım; Onları çok çok seviyorum." şeklinde konuştu.

"Televizyonda görmeyi beklemediğim olay başıma geldi"

Sıla'nın annesi 8 kişilik ailesiyle zorla yerinden edildiklerini ifade ederek, "7 Ekim olaylarının ilk saatlerinde Gazze kentinden çıktık ve Deyr el-Belah'a geldik. İlk etapta yakınlarımızın yanına yerleştik, daha sonra okula sığındık." dedi.

Birden çok kez yerlerinden edildiklerini belirten Filistinli anne, "Üçüncü göçte Hatice Okulu'na geçtik, okulun güvenli olmadığını biliyorduk. 27 Temmuz'da kahvaltı yaptığımız sırada ilk saldırı oldu ve herkes korkuyla çığlık attı." diye konuştu.

İsrail ordusunun okulu ikinci kez hedef almasıyla korku içinde yürümeye başladıklarını söyleyen Filistinli anne, "Güvenli bir yere sığınma arayışındayken saldırılar devam ediyordu ve üzerimize şarapneller geldi. Sıla yere düşmüştü, ben de etrafımda onu yerden kaldıracak birini arıyordum ve bazı gençler gelip onu hastaneye kaldırdılar." şeklinde konuştu.

Filistinli anne, çığlıklar içinde yardım istediğini belirterek, "Bir kadının çığlıklarla yardım istediğine dair televizyonda göreceğimi beklemediğim bir olay başıma geldi. Televizyonda ve internetteki videolarda, kızı için koşturanın ben olduğumu gördüm ancak ona ne olduğunu bilmiyordum." dedi.

"Bir hayırsever tedavisini üstlensin diye dua ediyorum"

Filistinli anne, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırılan kızının durumu hakkında, "Gördüğünüz üzere sol gözün üstündeki kafatasında kırık var, sağ gözünün etrafındaki kemik de kırılmış ve gözünde hasar oluşmuş. Kafasının üst tarafında da kırık mevcut. Cerrahi ve plastik operasyonlar gerektiren tedaviye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Doktorların kızının tedavisi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Filistinli anne, "İki kaşı arasındaki bölgeye platin yerleştirdiler, sağ gözü de estetik ameliyat gerektiriyor." şeklinde konuştu.

Filistinli anne, kızının tedavisi için yardım çağrısında bulunarak, "Ben Filistinli bir anne olarak çok çok yoruldum ve sürekli dua ediyorum ki helal süt emmiş bir hayırsever kızımın tedavisini üstlensin." dedi.

"Atılan her füze ve top mermisi çocukların içine korku salıyor"

Sıla'nın annesi, durmaksızın devam eden İsrail saldırılarının çocukların üzerindeki etkisine ilişkin, "Gazze'de 10 aydan uzun süredir devam eden savaş çocukları çok yordu. Temiz su bulmaya çalışmaktan yoruldular, güvenli bir yer bulamıyorlar, fırlatılan her füze ve her top mermisi çocukların içine korku salıyor." ifadesini kullandı.

Filistinli anne, "Çocuklar yaklaşık bir yıldır babalarını görmediler. Sıla, dün ağlayarak babamı istiyorum deyip durdu. Babası Gazze kentinden çıkamadı. Babaları, bana çocukları al, Deyr el-Belah bölgesinde oturan kardeşlerimin yanına güvenli bölgeye gidin. Ben de burada evimize sahip çıkarım dedi." diyerek sözlerine son verdi.

İsrail'in 313 gündür Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 965 Filistinli öldü, 92 bin 294 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.