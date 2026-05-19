Gazze'de Kıtlık Tehlikesi!

19.05.2026 20:36
Filistin hükümeti, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 1,6 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Filistin Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre Gazze Şeridi'nde nüfusun yaklaşık yüzde 77'sine denk gelen 1,6 milyon kişinin, insani yardımlardaki azalma ve finansman yetersizliği nedeniyle doğrudan kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) kuruluşunun mali baskılar nedeniyle Gazze'de günlük dağıttığı yemek sayısını 1 milyondan "yüz binler" seviyesine düşürdüğüne işaret edilen açıklamada, bunun sıcak yemeklere bağımlı binlerce ailenin durumunu daha da kötüleştireceği vurgulandı.

Filistin hükümetinin açıklamasında Gazze'de temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve insani koşulların iyileştirilmesi amacıyla uluslararası topluma acil ve koordineli hareket etme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, hükümetin Gazze Şeridi ve Batı Şeria üzerindeki Filistin yönetiminin yetkisini güçlendirmek ve ulusal kurumların çalışmalarını sürdürmek için ortaklarla çalışmaya hazır olduğu kaydedildi.

İsrail ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmiyor

Açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği vurgulanarak, sınır kapılarının açılması ve gıda, yardım ile tıbbi malzemelerin girişine izin verilmesi gerektiği belirtildi.

Filistin Bakanlar Kurulu sonrası yapılan açıklamada ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırıları ile Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezinin askeri tesislere dönüştürülmesi kınandı.

Açıklamada, İsrail'in UNRWA merkezini askeri tesise dönüştürme kararının "uluslararası hukukun ihlali ve BM kurumlarının dokunulmazlığına yönelik bir saldırı" olduğu belirtilerek Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanması çağrısı yinelendi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

