Gazze\'de Kıtlık ve Kuraklık Nedeniyle İnsanlar Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor

Güncel

GAZZE, 10 Mart (Xinhua) -- Gazze'de Hamas yönetimindeki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'deki insanların ciddi gıda, su, ilaç ve barınak sıkıntısı yaşadığı belirtildi.

Açıklamada, "Kıtlık sonucunda en az 20 kişi öldü ve açlık, yetersiz beslenme ve kuraklık nedeniyle bu sayının her geçen gün artması muhtemel" denildi.