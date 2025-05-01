Gazze'de Kum Fırtınası Çadırları Söküp Götürdü

- Gazze'yi kum fırtınası vurdu: Filistinlilerin kaldığı çadırlar zarar gördü

GAZZE - Gazze Şeridi'ni vuran kum fırtınası, yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları yerinden söktü.

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'ni kum fırtınası vurdu. Fırtına, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları yerinden söktü. Yetkililer, fırtınanın, kronik hastalıkları, astımı ve alerjisi olanlar için ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.