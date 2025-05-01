- Gazze'yi kum fırtınası vurdu: Filistinlilerin kaldığı çadırlar zarar gördü
GAZZE - Gazze Şeridi'ni vuran kum fırtınası, yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları yerinden söktü.
İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'ni kum fırtınası vurdu. Fırtına, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları yerinden söktü. Yetkililer, fırtınanın, kronik hastalıkları, astımı ve alerjisi olanlar için ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Gazze'de Kum Fırtınası Çadırları Söküp Götürdü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?