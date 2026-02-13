Gazze'de Kum Fırtınası Felaketi Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de Kum Fırtınası Felaketi Artırıyor

13.02.2026 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail saldırılarından etkilenen Gazze'de kum fırtınası, yerinden edilmiş Filistinlilerin hayatını zorlaştırıyor.

İsrail ordusunun 2 yıl boyunca saldırılarıyla geride büyük bir yıkım ve insani felaket bıraktığı Gazze Şeridi'nde etkili olan kum fırtınası yerinden edilen Filistinlilerin sıkıntılarını katlıyor.

Filistinli Meteorolog Leys el-Allami, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya ve Mısır'ın kuzey kıyılarında oluşup doğuya doğru ilerleyen geniş çaplı kum fırtılarının Filistin'i etkileyeceğini duyurdu.

Allami, dün de Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 13-14 Şubat'ta Afrika'nın kuzeydoğusundaki çöllerden güçlü rüzgarların Filistin topraklarına doğru esmeye başlayacağını, özellikle ülkenin güney ve orta kesimlerinde zaman zaman güçlü rüzgarların beklendiğini belirtmişti.

Filistin Meteoroloji Servisi'nden yapılan açıklamada da Afrika'dan gelen rüzgarların yer yer şiddetli esebileceği, toza neden olabileceği ve denizin ise orta derecede dalgalı olacağı aktarıldı.

Gazze'de fırtınalı hava etkili oluyor

Öte yandan, halihazırda Gazze'de etkili olan, toz ve kum taşıyan fırtınalı hava, çadırlarda kalan yerinden edilmiş Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor.

Fırtınalı hava toz veya kumdan koruma sağlayamayan çadırlarda temel ihtiyaçların güçlükle elde edilebildiği şartlarda yaşayan Filistinlilerin sıkıntılarına bir yenisini ekledi.

Başta kronik göğüs hastalıklarından muzdarip kişiler olmak üzere yerinden edilen Filistinliler, yırtık çadırlardaki güvenlik eksikliği nedeniyle kum fırtınsaı sonucunda sağlık problemleri yaşamaktan endişe ediyor.

Sosyal medya aktivistlerinin paylaştığı görüntülerde güçlü ve toz taşıyan rüzgarların, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını ve çevredeki ağaçları şiddetli bir şekilde sarstığı görülüyor.

Gazze'de İsrail'in şiddetli saldırılarından kurtulabilen Filistinliler, temel ihtiyaçlar ve tıbbi malzemelerin eksikliği, yer yer etkili olan şiddetli soğuk ve fırtınalı hava ile son olarak etkili olan kum fırtınasından ciddi zorluklar yaşıyor.

Aralık 2025'te Gazze'de etkili olan soğuk ve fırtınalı hava nedeniyle İsrail'in zarar verdiği binalar yıkılmış, can kayıpları yaşanmıştı.

Gazze'de 10 Ekim 2025'ten bu yana uygulanan ateşkese rağmen bölgedeki insani durumda ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

Kaynak: AA

Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Kum Fırtınası Felaketi Artırıyor - Son Dakika

Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü
Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
Doğum günü pastası can almıştı İşte 3 kişi için istenen ceza Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick’in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick'in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim
Araca silahlı saldırı 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

20:28
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
20:07
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
19:41
“Birini bıçaklamam lazım“ deyip 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırmıştı O anların görüntüleri ortaya çıktı
"Birini bıçaklamam lazım" deyip 16 yaşındaki kız çocuğuna saldırmıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
19:02
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste Kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste! Kırmızı kart çıktı
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 21:03:11. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Kum Fırtınası Felaketi Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.