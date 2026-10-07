Gazze'de mamografi cihazı Ekim 2023'ten beri yedek parça bekliyor, taramalar aksıyor

İsrail'in 3 yılı aşan soykırım saldırıları ve getirdiği kısıtmalar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki yaşam koşulları kadınların sağlık kontrollerini ertelemesine yol açarken, mamografi cihazlarının bakım ve onarımında yaşanan güçlükler meme kanserinin erken teşhisini zorlaştırıyor.

İsrail'in 3. yılını dolduran soykırımında Gazze'deki sağlık sistemi kasıtlı olarak hedef alındı.

74 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze'de, uluslararası hukuka göre korunması gereken hastaneler, ambulanslar ve sağlık çalışanları ağır bedel ödedi.

Hastanelerin yarısından fazlası yıkılarak hizmet dışı kaldı; sağlık altyapısı ise büyük oranda yok edildi.

Yaşanan ağır hasar nedeniyle temel hizmetlerin büyük kısmı sağlanamazken, mevcut cihaz ve ekipmanların çoğu İsrail'in yedek parça girişine koyduğu engeller yüzünden kullanılamıyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Tıp Kompleksi'nde görevli sağlık personeli ise Meme Kanseri Farkındalık Ayı (Pembe Ekim) vesilesiyle kadınlara yönelik tarama ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Hastalara destek sağlamayı ve erken teşhisin önemini vurgulamayı amaçlayan bu çalışmalar, saldırılar nedeniyle sağlık ihtiyaçlarını erteleyen kadınlara ulaşmayı amaçlıyor.

Nasır Tıp Kompleksi'ndeki uzmanlar ve hastalar, AA muhabirine teşhis sürecinde karşılaştıkları güçlükleri anlattı.

– "İnsanların sağlıklarıyla ilgilenmesi en son düşündükleri mesele haline geldi"

Nasır Tıp Kompleksi'nde bilgisayarlı tomografi alanında çalışan tıbbi görüntüleme uzmanı Ragda el-Cebbur, "Pembe Ekim" kapsamında başlattıkları faaliyetleri, ay boyunca her hafta düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Cebbur, hastanedeki alanların süslenmesi ve hastalara destek verilmesi gibi çalışmalarla kadınların farkındalığını artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Amacımız herkesin farkındalığını artırmak ve erken teşhis konusunda bilinçlendirme yapmak." dedi.

Saldırılarla birlikte değişen yaşam koşullarının insanların sağlıklarına ayırabildiği zamanı ve ilgiyi etkilediğini anlatan Cebbur, "Şartlar (İsrail saldırıları ve kısıtlamaları), insanların sağlıklarıyla ilgilenmesini en son düşündükleri mesele haline getirdi." diye konuştu.

Cebbur, bazı kadınların fark ettikleri belirtileri ertelediğini veya görmezden geldiğini söyleyerek, hastaneye başvurunun gecikmesinin teşhis sürecini de geciktirdiğini ifade etti.

– Böcek ısırığı veya sivilce sanılan belirtilerin ardından tümör tespit edildi

Hastanede karşılaştıkları bazı vakaları anlatan Cebbur, çadırlarda yaşayan kadınların meme bölgesindeki değişiklikleri böcek ısırığı veya sivilce olarak değerlendirebildiğini söyledi.

Cebbur, bazı hastaların şikayetleri ilerleyip iltihaplanma ortaya çıktıktan sonra hastaneye başvurduğunu aktararak, yapılan incelemelerde söz konusu belirtilerin bir tümörle ilişkili olduğunun anlaşıldığını dile getirdi.

"Bunun ne bir sivilce ne de böcek ısırığının sonucu olduğunu, aksine bir tümör olduğunu sonradan keşfettik." diye konuşan Cebbur, yürüttükleri çalışmaların temel mesajının erken teşhis olduğunu vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti:

"Lütfen erken teşhis konusunu önemseyin. Hastalığı ne kadar erken keşfeder ve tedaviye ne kadar çabuk başlarsak o kadar zaman kazanırız. Vakalarımızda ciddi gecikmelerle karşılaştık."

Cebbur, hastalığın erken dönemde tespit edilmesinin tedavi seçenekleri açısından önem taşıdığını, bazı vakalarda memenin tamamının alınmasını gerektirmeyen tedavilerin mümkün olabildiğini anlattı.

– Mamografi cihazı bakım ve yedek parça bekliyor

Nasır Tıp Kompleksi Radyoloji Bölümündeki cihazların bakım ve takibinden sorumlu uzman Ahmed Şahvan da mamografi hizmetlerinin kısıtlı imkanlarla sürdürüldüğünü belirtti.

Şahvan, Nasır ve Şifa hastanelerinde birer mamografi cihazı bulunduğunu dile getirerek, bu cihazlarla Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 2 milyonluk nüfusun tarama ihtiyacına yanıt vermelerinin beklendiğini ifade etti.

Nasır Tıp Kompleksi'ndeki cihazın yoğun biçimde kullanıldığını anlatan Şahvan, şunları dile getirdi:

"Cihaz üzerinde çok fazla baskı var. Momografi cihazımız Ekim 2023'ten beri bakıma ve yedek parçaya ihtiyaç duyuyor. Tamir edilebilmesi için parçaların buraya getirilmesi gerekiyor. Ancak saldırı ve işgal koşullarında bunu yapacak imkan yok. Biz mevcut duruma uyum sağlamaya çalışıyoruz."

Şahvan, soykırımın başlangıcından bu yana cihazla yaklaşık 5 bin tarama yapıldığını aktararak, taranan kişilerin tamamının kanser teşhisi almış hastalar olmadığını vurguladı.

Sınırların açılmasını ve tıbbi cihazların Gazze'ye girişine izin verilmesini istediklerini söyleyen Şahvan, "Meme kanserinin geç teşhis edilmesi çok tehlikeli. Bu dönemde çok sayıda yeni vaka tespit ettik." diyerek sözlerini tamamladı.