Gazze'de Okula Saldırı: Yanmış Cesetler Bulundu

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Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde saldırdığı okulda yanmış cesetlere ulaşıldığını açıkladı.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde, yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Halil Uveyda Okuluna yaptığı saldırının ardından yanmış cesetlerin bulunduğu bildirildi.

Yerinden edilen 1500 Filistinlinin sığındığı okula, İsrail askerlerinin top atışlarıyla birlikte rastgele ateş açması sonucu çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin bombalı saldırılarında ölenlerden 10'unun, yanarak yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Abduldaim ailesinin iki eviyle birlikte birçok ev ağır bombardımana maruz kaldı. Bölgedeki sokaklarda çok sayıda çürüyen ceset görülüyor ve hala enkaz altında cesetler bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun saldırılarını kınayan Sivil Savunma Müdürlüğü, basına yönelik karartmadan yararlanan İsrail'in, Filistinlilere yönelik suçlarını artırdığını kaydetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, tanklar eşliğinde Beyt Hanun beldesinde, yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Halil Uveyda Okuluna baskın düzenlerken, saldırıda en az 15 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 930 Filistinli öldü, 106 bin 624 kişi yaralandı.