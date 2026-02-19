Gazze'de Ramazan Geleneği Zorluklarla Sürdürülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Ramazan Geleneği Zorluklarla Sürdürülüyor

19.02.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail saldırılarının gölgesinde Gazze'deki ramazan davulcuları, zorla yerinden edilenlere umut oluyor.

İsrail'in iki yıldan uzun süre saldırdığı Gazze Şeridi'nde, ramazan davulcuları, sahur vakti eskiden olduğu gibi sokaklarda değil de zorla yerinden edilenlerin çadırlarının arasında dolaşıyor.

İsrail'in soykırım niteliğindeki saldırıları nedeniyle açılan yaraların henüz sarılmamış olmasına rağmen Filistinliler, ramazan davulcusu geleneğini devam ettirmeye çalışıyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesinde sahur vaktinde yerlerinden edilen Filistinlilerin zorunlu tercihi olarak kaldığı çadırların arasında davul sesi yükseliyor.

İsrail saldırılarından önce bu kadar yoğun bir yerleşim bölgesi olmayan bu alan, özellikle saldırılar sırasında bombardımanın şiddetlenmesi ve zorunlu göç emirleriyle birlikte on binlerce Filistinlinin sığınmasıyla naylon ve yıpranmış bezden yapılmış çadırlardan oluşan geniş bir kümelenmeye dönüşmüş durumda.

Gazze Şeridi'nin güney kıyı şeridi boyunca uzanan, açık ve kumluk arazilere sahip Mevasi bölgesi, şimdi en temel insani yaşam koşullarından dahi yoksun geçici bir barınak haline geldi.

Filistinliler, tüm bu zorlu koşullara rağmen ramazan ayına özgü geleneksel faaliyetleri yerine getirmeye çalışıyor. Ramazan davulcuları, çadırlar arasında dolaşıp manilerini söyleyerek bölge sakinlerini sahur için uyandırıyor.

Çocuklar davulcunun etrafında toplanıp, ramazan davulcusuyla birlikte "Ey Gazze çiçek gibi parlıyorsun, sen zaten daime güçlüsün", "Ey Gazze halkı hayırlı ve onurlu ramazanlarınız olsun", "Ramazan mübarek, ey uyuyanlar uyanın" gibi maniler, dualar ve ilahiler söylüyor.

"Zorluklara rağmen bu geleneği yaşatmaya özen gösteriyoruz"

Filistinli davulcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm zorluklara rağmen bu geleneği yaşatmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Gazze'deki Filistinlilerin ramazanını tebrik eden davulcu, Allah'tan bu ayda Gazze'ye hayır ve iyiliği yeniden getirmesini istediğini söyledi.

Ramazanın ilk gecesinden sonuna kadar sahur vakitlerinde dolaşacaklarını belirten davulcu, "Çocuklar ve anneleri başta olmak üzere zorla yerinden edilen Filistinlileri biraz da olsun sevindirmeyi, yaşananların ağır yükünü hafifletmeyi amaçlıyoruz." dedi.

İsrail'in Ekim 2023'te başladığı ve iki yıl devam eden saldırılar nedeniyle binaların yüzde 90'ının yıkıldığı Gazze'deki 2 milyondan fazla Filistinlilerin büyük çoğunluğu derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasında her gün 600 insani yardım tırının Gazze'ye geçişine izin verilmesi maddesine rağmen İsrail, bu yardımların bölgeye girişini de kısıtlıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Kültür, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Ramazan Geleneği Zorluklarla Sürdürülüyor - Son Dakika

Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı
Sürpriz adres Steven Caulker, Süper Lig’e geri döndü Sürpriz adres! Steven Caulker, Süper Lig'e geri döndü
Kural tanımıyorlar Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler Kural tanımıyorlar! Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

15:56
TRT spikerinden Amedspor’a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:57
Milli Eğitim Bakanı Tekin: ’Laikliği birlikte savunuyoruz’ başlıklı metne dava açacağım
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı metne dava açacağım
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 17:13:29. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Ramazan Geleneği Zorluklarla Sürdürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.