Gazze'de Ramazan Geleneği Zorluklarla Sürdürülüyor

İsrail'in iki yıldan uzun süre saldırdığı Gazze Şeridi'nde, ramazan davulcuları, sahur vakti eskiden olduğu gibi sokaklarda değil de zorla yerinden edilenlerin çadırlarının arasında dolaşıyor.

İsrail'in soykırım niteliğindeki saldırıları nedeniyle açılan yaraların henüz sarılmamış olmasına rağmen Filistinliler, ramazan davulcusu geleneğini devam ettirmeye çalışıyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesinde sahur vaktinde yerlerinden edilen Filistinlilerin zorunlu tercihi olarak kaldığı çadırların arasında davul sesi yükseliyor.

İsrail saldırılarından önce bu kadar yoğun bir yerleşim bölgesi olmayan bu alan, özellikle saldırılar sırasında bombardımanın şiddetlenmesi ve zorunlu göç emirleriyle birlikte on binlerce Filistinlinin sığınmasıyla naylon ve yıpranmış bezden yapılmış çadırlardan oluşan geniş bir kümelenmeye dönüşmüş durumda.

Gazze Şeridi'nin güney kıyı şeridi boyunca uzanan, açık ve kumluk arazilere sahip Mevasi bölgesi, şimdi en temel insani yaşam koşullarından dahi yoksun geçici bir barınak haline geldi.

Filistinliler, tüm bu zorlu koşullara rağmen ramazan ayına özgü geleneksel faaliyetleri yerine getirmeye çalışıyor. Ramazan davulcuları, çadırlar arasında dolaşıp manilerini söyleyerek bölge sakinlerini sahur için uyandırıyor.

Çocuklar davulcunun etrafında toplanıp, ramazan davulcusuyla birlikte "Ey Gazze çiçek gibi parlıyorsun, sen zaten daime güçlüsün", "Ey Gazze halkı hayırlı ve onurlu ramazanlarınız olsun", "Ramazan mübarek, ey uyuyanlar uyanın" gibi maniler, dualar ve ilahiler söylüyor.

"Zorluklara rağmen bu geleneği yaşatmaya özen gösteriyoruz"

Filistinli davulcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm zorluklara rağmen bu geleneği yaşatmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Gazze'deki Filistinlilerin ramazanını tebrik eden davulcu, Allah'tan bu ayda Gazze'ye hayır ve iyiliği yeniden getirmesini istediğini söyledi.

Ramazanın ilk gecesinden sonuna kadar sahur vakitlerinde dolaşacaklarını belirten davulcu, "Çocuklar ve anneleri başta olmak üzere zorla yerinden edilen Filistinlileri biraz da olsun sevindirmeyi, yaşananların ağır yükünü hafifletmeyi amaçlıyoruz." dedi.

İsrail'in Ekim 2023'te başladığı ve iki yıl devam eden saldırılar nedeniyle binaların yüzde 90'ının yıkıldığı Gazze'deki 2 milyondan fazla Filistinlilerin büyük çoğunluğu derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasında her gün 600 insani yardım tırının Gazze'ye geçişine izin verilmesi maddesine rağmen İsrail, bu yardımların bölgeye girişini de kısıtlıyor.