Gazze'de Sağlık Krizi: Abluka Hastaneleri Vuruyor - Son Dakika
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Gazze'de Sağlık Krizi: Abluka Hastaneleri Vuruyor

22.07.2025 16:00
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İsrail'in abluka ve yakıt kısıtlaması nedeniyle Gazze'de hastaneler hizmet dışı kalma riskiyle karşı karşıya.

İsrail'in yakıt, ilaç, tıbbi malzeme ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası nedeniyle Gazze'de bazı sağlık merkezlerinin hizmet dışı kaldığı, yakıt ulaşmaması halinde kalan hastanelerin de 48 saat içinde hizmet dışı kalacağı uyarısı yapıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hastanelerde jeneratörleri çalıştırmak için kullanılan yakıt eksikliğine dikkat çekildi.

İsrail'in Gazze kenti ile kuzey bölgelerdeki hastanelere Dünya Sağlık Örgütü'nün yakıt ulaştırmasını engellediği vurgulandı.

Bunun sonucunda Gazze'deki Kamu Hizmeti Hastanesi, Merkezi Oksijen Merkezi, Selam Kliniği, Şati Kliniği, Cela Tıp Merkezi ve Haydar Abduşşafi Tıp Merkezi'nin hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Acil yakıt ulaştırılmaması durumunda Gazze Şeridi'nde kalan hastanelerin de 48 saat içinde hizmet dışı kalacağının altı çizildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, Gazze'de hastanelere yakıt ve tıbbi malzeme ulaştırılmasını durdurup engelleme konusunda ısrar ederek sağlık sistemini hedef alıyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze Şeridi'nde az sayıda kalan hastanelerde, hasta ve yaralıların tedavi edildiği bölümlerdeki tıbbi cihazlar jeneratörlerin sağladığı elektrikle faaliyet gösteriyor.

İsrail'in insani yardım, ilaç ve yakıt girişini kısıtladığı Gazze'de, hastanelere yakıtın ulaştırılamaması tıbbi cihazlarla bakımı sağlanan hasta ve yaralıların hayatını doğrudan tehdit ediyor.

İsrail ordusu, uyguladığı sıkı ablukanın yanı sıra okul, hastane ve yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef almaya devam ederek Gazze Şeridi'nde insani felakete neden oluyor.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle 38 hastane ve 96 sağlık merkezi yıkıldı veya hizmet dışı kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 106 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 511 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Sağlık Krizi: Abluka Hastaneleri Vuruyor - Son Dakika

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