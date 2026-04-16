Gazze'de Sağlık Krizi Büyüyor

16.04.2026 16:05
Gazze'deki sağlık durumu 'boğucu', hastalıklar yayılıyor, tıbbi malzeme sıkıntısı kritik seviyede.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) kuruluşunda psikososyal farkındalık birimi sorumlusu Şeyma Avde, Gazze Şeridi'ndeki vakaların yüzde 60'ının "doğrudan yaralanma" olduğunu belirtti.

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın psikososyal farkındalık birimi sorumlusu Avde, AA muhabirine yaptığı açıklamada Gazze'deki sağlık durumunu "boğucu" şeklinde niteledi.

Gazze'te tıbbi malzemelerin girişinde ciddi sıkıntı yaşandığına dikkati çeken Avde, cilt hastalıkları dahil hastalıkların giderek yayıldığını vurguladı.

Avde, "Ateşkes sonrası huzur fiilen yok. Son 6 ayda Sağlık Bakanlığı yüzlerce kişinin öldüğünü açıkladı. Muayenehanelerimize yüzlerce yaralı vakası geldi. Vakaların yüzde 60'ı doğrudan yaralanma." dedi.

Sağlık durumu "boğucu"

Avde, sağlık ekiplerinin yüzlerce hayatını kaybeden kişi ve binlerce yaralıyla ilgilendiğini ifade ederek, Deyr el-Belah ve Gazze kentlerinde sağlık merkezlerine her gün yaralıların geldiğini söyledi.

Gazze'de yaşanan sağlık durumunu "boğucu" şeklinde niteleyen Avde, şunları kaydetti:

"(İsrail saldırıları nedeniyle) Şiddet devam ediyor ve Gazze'de saldırıları tekrarlanıyor. Bunların sonuncusu Megazi Mülteci Kampı'nda meydana geldi ve sağlık ekipleri onlarca yaralıya müdahale etti; bunlar arasında ağır vakalar da bulunuyordu."

Avde, tıbbi malzemelerin girişine getirilen kısıtlamaların sağlık hizmetlerini büyük ölçüde etkilediğini belirterek özellikle insülin gibi temel ilaçların sağlanmasında zorluk yaşandığını ifade etti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda 6 Nisan'da sivillerin bulunduğu bir alanın İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) tarafından hedef alınması sonucu yaklaşık 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve diğerlerinin yaralandığı belirtildi.

Avde, cerrahi aletler, sterilizasyon malzemeleri ve enfeksiyon önleyici ekipmanlarda ciddi eksiklik olduğunu, bunun da tıbbi bakım kalitesini ve ekiplerin vakalara müdahale kapasitesini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Hastalıklar yayılıyor

Temiz su kıtlığı ve kanalizasyon hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle cilt hastalıkları, ishal ve solunum yolu hastalıkları gibi kötü yaşam koşullarına bağlı rahatsızlıkların yayılması konusunda uyarıda bulunan Avde, hijyen ve yeterli sağlık bakımı eksikliği sebebiyle özellikle barınma merkezleri ve çadırlardaki çocuklar arasında "uyuz" gibi hastalıkların daha yaygın hale geldiğini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Hanan Balkhy ise Gazze'de hastalıkların yayılmasının tüm bölgeyi tehdit ettiği ve İsrail'in tıbbi yardımlara yönelik kısıtlamalarının sağlık müdahalesini engellediğini açıklamıştı.

Vakalar artıyor

Avde, çocukların en savunmasız grup olduğunu, tıbbi tesislerin ciddi oranda enfeksiyonlar ve kötüleşen cilt hastalıkları vakalarını kabul ettiğini söyledi.

Bazı ailelerin, cilt hastalıklarıyla ilgili sosyal damgalanma korkusu nedeniyle tedavi arayışında geciktiğini, bunun da çocukların sağlık durumunun kötüleşmesine yol açtığını söyledi.

İsrail makamlarına tıbbi ve gıda malzemelerinin acilen girişine izin vermesi için "gerçek bir siyasi baskı" uygulanması gerektiğini vurgulayan Avde, mevcut durumun devam etmesinin ciddi insani sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.

Avde, "Kaynakların ciddi yetersizliği ve temel hizmetlerde yaşanan sıkıntılar altında, Gazze sakinlerinin acıları ateşkese rağmen devam ediyor." diyerek, Gazze'deki sağlık sektörünü kurtarmak için acil uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güncel, Gazze, Son Dakika

