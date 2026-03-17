Gazze'de Sağlık Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Sağlık Krizi Derinleşiyor

17.03.2026 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in jeneratör yakıtı engellemeleri, Gazze'deki sağlık sistemini tehlikeye atıyor.

İsrail'in abluka ve engellemeleri altındaki Gazze'de, sağlık sistemi için hayati öneme sahip jeneratör yakıtı ve yedek parçaların girişinin İsrail tarafından engellenmesi, hastanelerde krizi derinleştiriyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in elektrik jeneratörlerinin bakım ve çalışması için gerekli motor yağları ile yedek parçaların girişini engellemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu engellemelerin Gazze Şeridi'nde derin bir kriz altında olan sağlık sistemi üzerinde tehlikeli ihlallerden biri olduğuna dikkat çekildi.

Hastaneler ve birinci derece sağlık merkezlerinde kullanılan jeneratörlerin iki yılı aşkın süredir kesintisiz çalıştığı, büyük ölçüde yıprandığı ve sık aralıklarla arızalandığı ifade edilen açıklamada, jeneratörlerin çalışmaya devam edebilmesi için aylık yaklaşık 2 bin 500 litre motor yağı ihtiyacı bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, yoğun bakım, ameliyathaneler, yeni doğan üniteleri, acil servisler, diyaliz merkezleri ve tıbbi görüntüleme hizmetleri gibi hayati birimlerin durma riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma acil müdahale çağrısının yapıldığı açıklamada, gerekli akaryakıt yedek parçaların Gazze'ye girişi için İsrail'e baskı yapılmasının gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Sağlık Krizi Derinleşiyor - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 14:16:01. #.0.4#
SON DAKİKA: Gazze'de Sağlık Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.