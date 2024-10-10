Gazze'de Sağlık Krizi Raporu Yayınlandı

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Sağlık-Sen, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım savaşının birinci yılında İsrail'in uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini ortaya koyan bir rapor yayımladı.

Sağlık-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Sağlık Hizmetlerinin Sürekliliği ve Sağlık Çalışanlarının Güvenliği konulu raporla, bölgedeki sağlık hizmet sunumunun durumuna yönelik verilere dikkat çekildi.

Raporu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile paylaşan Sağlık-Sen'in, raporu tüm uluslararası örgütlere ileteceği bildirildi.

"Gazze'de İsrail tarafından uluslararası anlaşmalar ihlal edilmekte ve sağlık çalışanlarının güvenliği ile sağlık hizmetlerinin sürekliliği, insani değerlerin korunması gibi kurallar yok sayılmaktadır." denilen raporda, savaşın özellikle sağlık tesislerinde geniş çaplı yıkıma yol açtığı vurgulandı.

Raporda, 38 hastaneden 23'ünün tamamen hizmet dışı kaldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık çalışanları da bu acımasız saldırılardan etkilenmiş olup, 146'sı doktor 260'ı hemşire olmak üzere 986 sağlık çalışanı vefat etmiş ve en az 310'u tutuklanmıştır. Sağlık hizmetlerindeki bu ciddi çöküş, vatandaşlara sunulan tıbbi hizmetlerin büyük ölçüde kısıtlanmasına neden olmuş, kısmen çalışmaya devam eden hastaneler ise yaralılar ve hastalarla dolup taşmaktadır."