Gazze'de Saldırılar: 132 Ölü

İsrail ordusunun, sabahtan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 94'ü insani yardım bekleyen Filistinliler olmak üzere 132 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından aktardığına göre, İsrail ordusu, yardım bekleyenler dahil olmak üzere Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına saldırılar düzenledi.

Sabahtan bu yana insani yardım alabilmek için bekleyen sivillere yönelik saldırılarda 94 Filistinlinin öldüğü, bunlardan 81'inin Gazze'nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesinde kaydedildiği aktarıldı.

Son saldırılarla birlikte Gazze genelindeki ölü sayısının 132'ye yükseldiği vurgulandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, Sudaniye bölgesinde insani yardım alabilmek için bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırılarda 73 kişinin yaşamını yitirdiği, 150'den fazla kişinin yaralandığı duyurulmuştu.