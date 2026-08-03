Gazze'de Saldırıların Durdurulması Talebi

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov ve Barış Kurulu Üst Düzey Danışmanı Aryeh Lightstone'un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptıkları görüşmede Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulmasını talep ettiği belirtildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu ile bir araya gelen Mladenov ve Lightstone, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planını kabul ederken taahhüt ettiği üzere Gazze'deki saldırıları durdurmasını istedi.

Mladenov'un Netanyahu'ya, "Anlaşmada taahhüt ettiğiniz gibi Gazze'deki saldırıları durdurun." dediği kaydedildi.

İsmi açıklanmayan İsrailli bir yetkilinin, Mladenov'un Gazze'deki saldırıların durudurulması talebine, "İsrail, Gazze'deki mevcut konumundan geri çekilmeyecek, vatandaşlarımıza ve birliklerimize yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye devam edecektir." ifadeleri ile karşılık verdiği aktarıldı.

Mladenov, Gazze'deki saldırılara tepki gösterirken İsrail'in adını anmadı

Mladenov, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Gazze'deki grupların silah bırakmasını öngören anlaşmanın sağlandığı cuma gününden itibaren 28 Filistinlinin can verdiği saldırılara ilişkin açıklama yapmıştı.

Gazze'deki saldırıların "sivillerin hayatını kaybetmesine ve tıbbi malzemelerin tahrip olmasına yol açtığını" belirten Mladenov, saldırıları düzenleyen İsrail'in ismini anmamıştı.