Gazze'de Sanatla Hayatta Kalma Mücadelesi

06.05.2026 00:55
Gazze'deki sanatçılar, yaşadıkları acıları tablolarla sergileyerek umudu sembolize etti.

Gazze Şeridi'nde bir grup sanatçı, İsrail saldırılarında yaşadıkları acılarını yansıttıkları tablolarını sergiledi.

Bölgenin orta kesiminde bulunan Bureyc Mülteci Kampı'nda açılan "Hayatta Kalmanın Geride Bıraktıkları" adlı sergide, 64 sanatçı, "kelimelerin anlatmakta yetersiz kaldığı" acıları sanat yoluyla aktarmaya çalıştı.

Gazze'de ayakta kalmayı başaran tek atölyede düzenlenen sergi, tüm yıkıma rağmen sanatın yaşadığını gösteren bir sembol oldu.

Sergiye farklı yaş gruplarından onlarca Filistinli katıldı.

AA muhabirine konuşan serginin koordinatörü sanatçı Ganim ed-Den, serginin yapıldığı atölyesinin, 64 sanatçının eserine ev sahipliği yaptığını söyledi.

"Sanatçılar Gazze'nin karanlıktan ışığa çıkabileceğini göstermek istedi"

Genç sanatçıların 4 ay boyunca çalışmalarını sürdürerek, "Gazze'de sanat ve kültürün her şeye rağmen bitmediğini ve umuda yer açılabileceği" mesajı verdiğini dile getiren Ganim ed-Den, "Sanatçılar Gazze'nin karanlıktan ışığa ve feraha çıkabileceğini göstermek istedi. Dünyaya ulaşmak, hikayelerini, duygularını, insanlıklarını, var olma, yaşama haklarını ve güven ile istikrar içinde nefes alma haklarını anlatmak istediler." dedi.

Bu deneyimi "sanatsal bir etkinlikten ziyade gerçeğe karşı bir meydan okuma" olarak değerlendiren Filistinli sanatçı, "Bu sergi, Filistinlinin hayatı sevdiğini ve diğer halklar gibi yaşamak istediğini vurguluyor." diye konuştu.

Küçük sanatçılar Filistin meselesini sanatıyla anlattı

Sergiye katılan sanatçı Rana Ebu Emune de sergiye katılımını, İsrail saldırıları nedeniyle üniversite eğitimine ara vermek zorunda kalmasının kısmi bir telafisi olarak gördüğünü söyledi.

Ebu Emune, sergide yer alan tablosu için "İçimde biriken duyguları anlatmak için yaptım ve adını 'Sessizliğin İtirafı' koydum. Saldırılar sırasında yaşadığımız zorlukların yani açlık, yerinden edilme, bombardıman, yıkım ve yaşadığımız kötü psikolojik durum gibi şeylerden oluşan küçük bir kısmını anlatmak istedim." ifadelerini kullandı.

Resimlerde anlatılanların üzerine konuşamadıkları şeyler olduğuna işaret eden Ebu Emune, "Bu yüzden ben de bu duyguları sessiz yüz ifadeleriyle tabloda anlatmak istedim. Ama tabloda kullandığım anlatımla, arka planı da bir hikaye anlatacak şekilde oluşturdum." dedi.

Katılım yalnızca gençlerle sınırlı kalmadı. 10 yaşındaki Lana Hüseyin de erken yaşta ortaya çıkan yeteneğini yansıtan çizimleriyle sergide yer aldı. Küçük sanatçı, "Filistin meselesini sanat yoluyla ifade etmek istediğini" dile getirdi.

Hüseyin, katılımının amacının, yıkım ve enkazın ortasından kendi sesini duyurmak olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

