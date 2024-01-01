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Gazze'de sivil savunma çalışanının cenaze namazını ekip arkadaşları kıldı - Son Dakika
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Gazze'de sivil savunma çalışanının cenaze namazını ekip arkadaşları kıldı

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden sivil savunma çalışanının cenaze namazı, ekip arkadaşları tarafından kılındı. İsrail'in saldırıları sonucunda en az 40 sivil savunma çalışanı hayatını kaybetti.

Gazze\'de sivil savunma çalışanının cenaze namazını ekip arkadaşları kıldı
01.01.2024 - 23:08,
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- Gazze'de sivil savunma çalışanının cenaze namazını ekip arkadaşları kıldı

GAZZE ŞERİDİ - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden sivil savunma çalışanının cenaze namazını ekip arkadaşları kıldı.

Gazze Şeridi'nde sivil savunma çalışanları da İsrail'in saldırılarının hedefi oluyor. İsrail, dün Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yaralıları kurtarmak için olay yerine giden sivil savunma ekibini hedef aldı. Saldırıda sivil savunma çalışanı Hammam Al-Ghoul hayatını kaybederken, Hassan Jaber ise yaralandı. Cansız bedeni Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesine getirilen Al-Ghoul'un cenaze namazını ekip arkadaşları kıldı.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana en az 40 sivil savunma çalışanı hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
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