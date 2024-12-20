Gazze'de Soğuk Hava Bebek Canı Aldı - Son Dakika
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Gazze'de Soğuk Hava Bebek Canı Aldı

İsrail bombardımanları altındaki Gazze'de soğuk hava nedeniyle bir bebek hayatını kaybetti.

20.12.2024 15:17
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İsrail ordusunun bombardıman ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bir bebeğin soğuk hava nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'in 14 aydan beri bombalamaya devam ettiği Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki çadır kamplarda şiddetli soğuktan bir bebek öldü.

El-Mevasi bölgesinde yer alan çadır kamplardaki şiddetli soğuktan korunamayan Aişe Adnan Süfyan, bu sabah hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde bir evi bombaladığını belirtti. Tanıklar, İsrail'in bombaladığı evde en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail, 17 yıl sürdürdüğü kuşatmasına ek olarak 7 Ekim 2023'te başlattığı şiddetli saldırılarla Gazze Şeridi'ni "dünyanın en büyük hapishanesine" çevirdi.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 2 milyona yakın kişi yerinden edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 129 Filistinli öldü, 107 bin 338 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Soğuk Hava Bebek Canı Aldı - Son Dakika

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