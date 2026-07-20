Gazze'de Suçiçeği Vakaları Alarm Veriyor

İsrail'in sürdürdüğü saldırılar ve abluka nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Gazze Şeridi'nde çocuklar arasında yaklaşık 10 bin suçiçeği vakası tespit edilirken, yetersiz beslenme ve temel sağlık hizmetlerindeki aksaklıkların da çocuklar ile hamile kadınlar üzerindeki etkisinin giderek ağırlaştığı belirtildi.

Nasır Tıp Kompleksi Çocuk Hastalıkları Bölümü Başkanı Dr. Ahmed el-Ferra, basına yaptığı açıklamada, Gazze'de çocuklar arasında teşhis edilen suçiçeği vakalarının yaklaşık 10 bine ulaştığını ve bunun bölgede şimdiye kadar görülen en yüksek rakamlardan biri olduğunu kaydetti.

Suçiçeğine yakalanan bir çocuk hayatını kaybetti

Vakaların ilerleyen dönemde daha da artmasının beklendiğini ifade eden Ferra, suçiçeğine yakalanan 2 yaşındaki bir çocuğun hastalığın yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı.

Ferra, Gazze Şeridi'ne suçiçeği aşısının ulaştırılamaması ve çocukların sağlık koşullarındaki kötüleşmenin, hastalığın ölümcül sonuçlar doğurma riskini artırdığına dikkati çekti.

İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yüz binlerce kişinin sığındığı barınma merkezlerindeki aşırı yoğunluk, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği ile sağlık hizmetlerindeki ciddi aksaklıkların bulaşıcı hastalıkların hızla yayılmasına zemin hazırladığını vurgulayan Ferra, sağlık sisteminin salgınlarla mücadelede büyük güçlük yaşadığını ifade etti.

Gazze'de çocuklar arasındaki yetersiz beslenme vakalarının da endişe verici boyutlara ulaştığını belirten Ferra, sağlık göstergelerinin hızla kötüleştiğini söyledi.

Hamile kadınlarda anemi ve düşük vakaları artıyor

Hamile kadınlarda kansızlık (anemi) oranının yüzde 50 ila 55'e yükseldiğini aktaran Ferra, düşük vakalarının da yaklaşık yüzde 47'ye ulaştığını belirterek, bunun Gazze'deki insani ve sağlık krizinin ulaştığı boyutu ortaya koyduğunu ifade etti.

İsrail'in sürdürdüğü saldırılar ile devam eden abluka nedeniyle Gazze Şeridi'ne ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve insani yardım girişinin büyük ölçüde engellenmesi, sağlık sistemini çökme noktasına getirirken, hastaneler temel hizmetleri dahi vermekte zorlanıyor.

Sağlık yetkilileri, özellikle çocuklar, kronik hastalar ve hamile kadınların yaşamını tehdit eden koşullar nedeniyle uluslararası topluma acil müdahale çağrısını sürdürüyor.