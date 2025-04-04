Gazze\'de Tahliye Çağrısı

GAZZE, 4 Nisan (Xinhua) -- İsrail ordusu Gazze'nin doğusundaki bazı bölge sakinlerine şehri boşaltmaları ve şehrin batısındaki sığınaklara gitmeleri çağrısında bulundu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada Şucaiyye ve diğer mahallelerin sakinlerine "ciddi ve acil uyarılarda" bulundu.

Öte yandan BM insani yardım görevlilerinin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, iki hafta önce çatışmaların yoğunlaşmasından bu yana tahminen 280.000 Gazzeli daha yerinden edildi ve bunların bir kısmı aşırı kalabalık, pire ve böcek istilasına uğramış barınma yerlerine taşınmak zorunda kaldı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in daha fazla tahliye çağrısında bulunduğunu ve insanları yine güvenlik arayışı nedeniyle göçe zorladığını söyledi.

Ofis tarafından yapılan açıklamada giderek artan sayıda Filistinlinin halihazırda aşırı kalabalık olan barınma yerlerine taşındığı belirtilirken, bu barınma yerlerinde deri döküntülerine ve diğer sağlık sorunlarına neden olan pire ve akar istilalarının bildirildiği ifade edildi.