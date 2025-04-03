Gazze'de Tahliye Hareketliliği

İsrail ordusunun "tahliye" emirlerinin ardından, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yüzlerce aile güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere doğru göç etmeye başladı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin doğusundaki 4 mahalle için tahliye emri yayınlamasının ardından Filistinliler yeniden yollara düştü.

Şucaiyye ve Zeytun mahallelerindeki Filistinliler, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile kentin orta ve batısına doğru yola koyuldu.

Filistinlilerin çoğu yürüyerek bazıları ise araçlar, el arabaları ya da at arabalarıyla güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere doğru göç ediyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı tahliye uyarısında, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye, Cedide, Türkmen mahalleleri ile Zeytun Mahallesi'nin doğu kesimindeki Filistinlilere yaşadıkları yerleri terk etme çağrısında bulunmuştu.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle altyapısının tamamına yakını yok olan Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı 7 Ekim 2023'ten beri en az bir kere yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinliler, Gazze'ye insani yardım girişinin engellenmesi nedeniyle insani felaketin ortasında bir yandan İsrail saldırılarından korunmaya diğer yandan da zorlu şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.