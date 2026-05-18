Gazze'de Tansiyon Hastaları İçin Tehlike: İlaç Yok!

18.05.2026 16:10
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 255 bin tansiyon hastasının hayatı tehdit altında. İlaç ve sağlık hizmetleri eksik.

İsrail ordusunun ağır saldırıları, yıkımı ve ablukası nedeniyle sağlık sisteminin çöküşün eşiğine geldiği Gazze Şeridi'nde ilaç sıkıntısının 255 bin tansiyon hastasının hayatını tehdit ettiği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü'nde yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki bölgede ağır psikolojik travmaların tansiyon hastaları üzerinde ciddi olumsuz etkileri olduğu belirtildi.

Bölgedeki ilaç sıkıntısının 255 bin tansiyon hastasının hayatını tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, hastalarının içinde bulunulan yoksunlukta tansiyonlarını ölçemediği ve düzensizliği halinde buna bağlı komplikasyonların önlenemediği kaydedildi.

İsrail'in saldırılarında sağlık merkezlerinin yıkılması, teşhis ve tedavi imkanının yok olması nedeniyle tansiyon hastalarının ciddi risk altında olduğuna işaret edildi.

Hastaların dengeli ve sağlıklı beslenemediği, sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi verdiği ve bu durumun hastalıkları için daha fazla risk oluşturduğu vurgulandı.

Saldırılar, yerinden edilme, korku içinde yaşama, fakirlik, açlık, işsizlik gibi faktörlerin hastalığın seyrini olumsuz etkilediği ve ani felçlere sebep olabileceği belirtildi.

Uluslararası topluma Gazze'deki hastaların tedavisi için gerekli ilaç ve tıbbi desteği temin etme çağırısında bulunuldu.

Sağlık merkezlerinin çoğu ağır hasar nedeniyle hizmet veremiyor

Bakanlığın son verilerine göre, Gazze'deki 38 hastaneden 22'si ile 90 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.

Çalışmayı sürdüren sağlık kuruluşları ağır hasarlıyken, ciddi ilaç ile tıbbi malzeme eksikliği altında hizmet vermeye çabalıyor.

İlaçlarda yüzde 50, tıbbi sarf malzemelerinde yüzde 57 ve laboratuvar malzemelerinde yüzde 71 oranında eksiklik bulunduğu ifade ediliyor.

Gazze'de ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen İsrail, insani yardım, tıbbi malzeme ve sağlık ekipmanlarının girişine yönelik kısıtlamalarını büyük ölçüde sürdürüyor.

Yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde süregelen saldırılar, abluka, zorunlu yerinden edilme ve altyapı yıkımı nedeniyle insani kriz derinleşmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

