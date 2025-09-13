Gazze'de Gazeteci Katliamı Açıklaması - Son Dakika
Gazze'de Gazeteci Katliamı Açıklaması

13.09.2025 20:51
Ebu Bekir, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 250 gazetecinin öldüğünü açıkladı.

Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde tarihin en büyük gazeteci katliamının yaşandığını söyledi.

Fransa'nın Bretigny-sur-Orge kentinde 12 Eylül'de başlayan L'humanite Festivali devam ediyor.

Festivalde düzenlenen "Filistinli Gazetecilere Açık Çek" başlıklı oturuma, Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Ebu Bekir ve Fransız haber ajansı Agence France Presse (AFP) için Gazze'de yıllarca görev yapmış olan Filistinli gazeteci Adel Zaanoun katıldı.

Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Ebu Bekir, burada yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun Gazze'de Filistinli gazetecileri hedef almasına değindi.

"Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanıyım ancak gazeteci arkadaşlarımın ölmesini engelleyemiyorum. Her dakika hangisinin yaralandığını öğrenmek için bekliyorum." ifadelerini kullanan Ebu Bekir, 1500 Filistinli gazetecinin halihazırda ateşin ortasında çalıştığını belirtti.

Gazze'de 250 gazetecinin öldürüldüğünü belirten Ebu Bekir, "Bu, tarihin en büyük gazeteci katliamı." dedi.

Ebu Bekir, bölgede yüzlerce gazetecinin yaralandığını, 200 gazetecinin tutuklandığını ve çok sayıda medya kuruluşunun yıkıldığını anlatarak Gazze'de, 2. Dünya Savaşı'ndan daha fazla gazetecinin öldürüldüğünü vurguladı.

"Tarihin en büyük yıkım savaşı. Hükümetin ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun kararıyla gazetecileri hedef alan ölümcül saldırılar var. O bir savaş suçlusu." diyen Ebu Bekir, Netanyahu'nun, Gazze'de yaptıklarını uluslararası kamuoyunun öğrenmesini engellemek için bölgedekilere doğrudan şahit olan Filistinli gazetecileri öldürdüğünü kaydetti.

Ebu Bekir, Zaanoun'un bölgede yaşananların önemli bir şahidi olduğunu ve onun da tıpkı bölgedeki diğer gazeteciler gibi evini kaybettiğini aktardı.

Gazzeli gazetecilerin bomba ve saldırıların altında, yıkılmış evlerinin içinde zorlu şartlar altında çalıştığına dikkati çeken Ebu Bekir, "Gazeteciler ateşin ortasında, aç bir halde haber yapmaya devam ediyor." dedi.

Bu kadar gazetecinin öldürüldüğü başka bir ülkenin bulunmadığını dile getiren Ebu Bekir, "Filistinli gazetecilerin tamamının öldürülmesini bekleyemeyiz. Netanyahu savaşı kızıştırmak ve gazetecileri hedef almak istiyor. Umarım bunu görmeyiz." şeklinde konuştu.

"Gazeteciler olarak bizler de insanız"

Filistinli gazeteci Zaanoun da İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında gazetecilerin nasıl çalıştığına dair bilgiler paylaştı.

Zaanoun, İsrail'in Gazze'de Ekim 2023'ten sonra başlattığı saldırıları 7 ay boyunca aktardıktan sonra bölgeden ayrıldığını belirterek "Gazetecilik, çok meşakkatli bir meslek ancak aynı zamanda gazeteci ve Gazzeli olmak acıların en büyüğü." dedi.

Gazze'de Nasır Hastanesi'nde canlı yayında olduğu sırada kendisine eşinin öldüğünün söylendiğini dile getiren Zaanoun, hastanede yaralıların yanına giderek eşini yaralı halde bulduğunu anlattı.

Zaanoun, Gazze Şeridi'ndeki gazetecilerin sürekli ateşin ortasında olduğunu ve eşi benzeri görülmemiş saldırıları aktardığını vurgulayarak "Gazeteciler olarak bizler de insanız." ifadesini kullandı.

Filistinli gazeteci, Gazze'de gazetecilerin, aileleri yaralansa da ayakta dik durması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Sendika, İsrail, Güncel, Dünya, Nasır, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
