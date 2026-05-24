Gazze'de Tıbbi Malzeme Krizi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ablukası ve saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nde ilaç ve tıbbi malzemelerde yaşanan ciddi eksikliğin özellikle böbrek, diyabet ve kan hastaları için hayati risk oluşturduğu uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki ciddi azalmanın binlerce hastanın hayatını tehdit edecek boyuta ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, "Bibag" solüsyonunun bulunamaması nedeniyle böbrek yetmezliği bulunan 250 hastanın diyaliz seanslarından mahrum kalabileceği ifade edilirken, filtre eksikliği nedeniyle böbrek yetmezliği bulunan 8 çocuğun diyaliz tedavisinin durabileceği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, diyabet hastalarına yönelik insülin enjeksiyonlarının bulunmamasının Gazze'deki 11 bin diyabet hastasının sağlık durumunu daha da ağırlaştırdığı belirtildi.

Ayrıca hemofili hastası 110 kişinin tedavisiz kaldığı, bunun da hastaların günlük acılarının daha da artmasına neden olduğu ifade edilen açıklamada, Gazze'deki ilaç ve tıbbi malzeme stoklarının acilen desteklenmesi çağrısında bulunuldu.

Sağlık Bakanlığından 7 Mayıs'ta yapılan açıklamada Gazze'deki temel ilaçların yüzde 47'sinin, tıbbi sarf malzemelerinin ise yüzde 59'unun tükendiği duyurulmuştu.

Gazze'deki sağlık sistemi, İsrail saldırılarının yol açtığı hastane ve sağlık altyapısı yıkımı ile ilaç, yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle ciddi çöküş yaşıyor.

İsrail'in 2007'den bu yana abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, saldırılar sonucu evleri yıkılan yaklaşık 1,5 milyon Filistinli zor insani koşullarda yaşamını sürdürüyor.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.