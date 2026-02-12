Gazze'de Ulusal Komite'ye Acil Görev Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de Ulusal Komite'ye Acil Görev Çağrısı

12.02.2026 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin hükümeti, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin acil olarak bölgeye gelmesini istedi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne "acil" olarak bölgeye gelerek görevine başlama çağrısında bulundu.

Hükümet Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, devam eden siyasi ve idari gelişmeler ışığında kurumların kesintisiz işlemesi ve temel hizmetlerin sürdürülmesi amacıyla Ulusal Komite'nin görevine başlamasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, yetkilerin devri ve ilgili tüm prosedürlerin, vatandaşların ve çalışanların haklarını koruyan profesyonel ve hukuki bir çerçevede yürütülmesine hazır olunduğu belirtilerek, hizmetlerin yüksek verimlilik ve şeffaflıkla sürdürülmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Gazze'deki tüm kamu kurumları ve farklı sektörlerdeki çalışanların, kamu yararını gözeten, hizmet seviyesini artıran ve vatandaşların yaşadığı sıkıntıları hafifletmeyi amaçlayan bir yaklaşımla Ulusal Komite ile işbirliğine hazır olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Filistin topraklarının birliği ile Batı Şeria ve Gazze Şeridi arasındaki siyasi bütünlüğün korunmasının önemi vurgulanarak, mevcut dönemde ulusal birlik ve iç uyumun güçlendirilmesinin öncelikli hedef olduğu belirtildi.

Hükümetin bu çağrısı, Ulusal Komite'nin henüz Gazze'de fiilen çalışmalarına başlayamaması nedeniyle geldi.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, kuruluşunun ilan edilmesinden bir gün sonra ocak ayı ortasında Mısır'ın başkenti Kahire'den çalışmalarına başlamıştı.

Komite üyelerinin Gazze'ye girişinin, İsrail'in kontrolündeki geçiş noktalarında saha ve güvenlik koordinasyonu gerektirdiği belirtilirken, bugüne kadar gecikmenin nedenlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail tarafı da bugüne kadar konuya dair yorumda bulunmadı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, siyasi olmayan bir yapı olarak Gazze Şeridi'nde günlük sivil hizmetlerin yönetiminden sorumlu bulunuyor. Komite, başkanı Ali Şaas'ın yanı sıra 11 Filistinli ulusal şahsiyetten oluşuyor ve çalışmalarına ocak ayı ortasında Mısır'ın başkenti Kahire'den başladı. Ancak komite henüz Gazze'den fiilen faaliyet yürütmeye başlamadı.

Kaynak: AA

Filistin, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Ulusal Komite'ye Acil Görev Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Osmaniye’de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Osmaniye'de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

18:13
Türkiye’ye gelmeye soğuk bakan Darwin Nunez hayatının şokunu yaşadı
Türkiye'ye gelmeye soğuk bakan Darwin Nunez hayatının şokunu yaşadı
18:02
BM: Suriye lideri Ahmed Şara’ya 5 ayrı suikast girişimi düzenlendi
BM: Suriye lideri Ahmed Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi düzenlendi
17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
17:44
Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 18:35:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Gazze'de Ulusal Komite'ye Acil Görev Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.