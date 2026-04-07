Gazze'de Yağmurun Soykırımı: 1,9 Milyon Zorda

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 23:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de şiddetli yağış, yerinden edilmiş 1,9 milyon Filistinlinin çadırlarını su bastı.

Çadırı su altında kalan Filistinlilerden Varde Hassune, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hasta çocuğum, altında yağmur sularının bulunduğu yatakta yatıyor. Yaşam koşullarımız çok zor." dedi.

Yatak takımları ve çadır içindeki eşyalar ıslanınca onları dışarı çıkardıklarını belirten Hassune, "Çocukluklarını güven içinde geçirmeleri gereken çocuklar, bunu hak etmek için ne yaptılar? Şimdi soğuk ve yağmura maruz kaldılar, hiçbir alternatif veya çözüm yok." diye serzenişte bulundu.

Hassune, çadırın artık uygun bir yer olmadığını belirterek, Arap ve İslam ülkelerinin acilen uygun alternatifler bulmaları, sınır kapılarını açmaları, karavanlar girdirmeleri ve yeniden inşa sürecini başlatmaları çağrısı yaptı.

Kuzey Gazze'den yerinden edilen ve Gazze şehrinin batısındaki El-Nur Sığınma Merkezi kampına yerleşen Tarık el-Hannavi de "Savaşın başında yerimizden edildik. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Her fırtınada hayat kesiliyor çünkü bölge alçak bir yer ve altyapı yıkılmış durumda, bu yüzden yağmur suları bölgeyi sular altında bırakıyor." diye konuştu.

Tek gelir kaynağının da tehlikeye girdiğini belirten Hannavi, basit bir fırınla ??ekmek pişirerek geçimini sağladığını, ancak yağmur nedeniyle zor koşullar yüzünden çalışamadığını dile getirdi.

Gazze Şeridi'ndeki 2,4 milyon Filistinlinin yaklaşık 1,9 milyonu, savaş sırasında İsrail tarafından evleri yıkıldıktan sonra, temel ihtiyaçlardan yoksun, yıpranmış çadırlarda son derece kötü koşullarda yaşamaya devam ediyor.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen, Tel Aviv'in anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve kararlaştırılan miktarlarda gıda, yardım, tıbbi yardım ve çadır, mobil ev gibi barınma malzemelerinin girişine izin vermemesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki yaşam koşullarında önemli bir iyileşme görülmedi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Hava Durumu, Güncel, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
23:42
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
23:41
Basra’da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
Basra'da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
23:40
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız
Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız
23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 01:03:11. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'de Yağmurun Soykırımı: 1,9 Milyon Zorda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.