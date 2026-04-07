Gazze'de Yağmurun Soykırımı: 1,9 Milyon Zorda

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yerinden edilmiş 1,9 milyon kişinin çadırını su bastı.

Çadırı su altında kalan Filistinlilerden Varde Hassune, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hasta çocuğum, altında yağmur sularının bulunduğu yatakta yatıyor. Yaşam koşullarımız çok zor." dedi.

Yatak takımları ve çadır içindeki eşyalar ıslanınca onları dışarı çıkardıklarını belirten Hassune, "Çocukluklarını güven içinde geçirmeleri gereken çocuklar, bunu hak etmek için ne yaptılar? Şimdi soğuk ve yağmura maruz kaldılar, hiçbir alternatif veya çözüm yok." diye serzenişte bulundu.

Hassune, çadırın artık uygun bir yer olmadığını belirterek, Arap ve İslam ülkelerinin acilen uygun alternatifler bulmaları, sınır kapılarını açmaları, karavanlar girdirmeleri ve yeniden inşa sürecini başlatmaları çağrısı yaptı.

Kuzey Gazze'den yerinden edilen ve Gazze şehrinin batısındaki El-Nur Sığınma Merkezi kampına yerleşen Tarık el-Hannavi de "Savaşın başında yerimizden edildik. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Her fırtınada hayat kesiliyor çünkü bölge alçak bir yer ve altyapı yıkılmış durumda, bu yüzden yağmur suları bölgeyi sular altında bırakıyor." diye konuştu.

Tek gelir kaynağının da tehlikeye girdiğini belirten Hannavi, basit bir fırınla ??ekmek pişirerek geçimini sağladığını, ancak yağmur nedeniyle zor koşullar yüzünden çalışamadığını dile getirdi.

Gazze Şeridi'ndeki 2,4 milyon Filistinlinin yaklaşık 1,9 milyonu, savaş sırasında İsrail tarafından evleri yıkıldıktan sonra, temel ihtiyaçlardan yoksun, yıpranmış çadırlarda son derece kötü koşullarda yaşamaya devam ediyor.

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen, Tel Aviv'in anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve kararlaştırılan miktarlarda gıda, yardım, tıbbi yardım ve çadır, mobil ev gibi barınma malzemelerinin girişine izin vermemesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki yaşam koşullarında önemli bir iyileşme görülmedi.