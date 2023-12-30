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Gazze'de yaşam savaşı: bir çuval un için değirmen önünde uzun kuyruk - Son Dakika
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Gazze'de yaşam savaşı: bir çuval un için değirmen önünde uzun kuyruk

Gazze Şeridi'nde yaşanan saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, hayatta kalmak için değirmenlerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. İnsani yardımın sınırlı olduğu bölgede, bir çuval un alabilmek için saatlerce beklemek zorunda kalıyorlar. İsrail'in saldırıları ayrıca yardım kamyonlarının ilerlemesini ve yardım dağıtımını da engelliyor.

Gazze\'de yaşam savaşı: bir çuval un için değirmen önünde uzun kuyruk
30.12.2023 - 23:51,
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- Gazze'de yaşam savaşı: bir çuval un için değirmen önünde uzun kuyruk

GAZZE ŞERİDİ - Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Maghazi Mülteci Kampı'ndaki değirmene bir çuval un alabilmek için gelen Filistinliler, hem soğuk havaya hem de saldırı riskine rağmen saatlerce uzun kuyrukta bekliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana karadan, havadan ve denizden saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, hayata tutunmaya çalışıyor. İnsani yardım girişinin sınırlı bir şekilde yapıldığı bölgede halk, buğday öğütmek ve un alabilmek için değirmenlerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Değirmenler ise kısıtlı yakıt tedariki nedeniyle kısa süre çalışabiliyor. Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Maghazi Mülteci Kampı'ndaki değirmene gelenler, hem soğuk havaya hem de saldırı riskine rağmen bir çuval un alabilmek için saatlerce sırada bekliyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın Gazzelilere dağıttığı un miktarı da ihtiyacı karşılamaya yetmiyor. İsrail'in saldırıları diğer yandan yardım kamyonlarının yoğun nüfuslu kampta ilerleyişine ve yardım dağıtımına da engelliyor.

İsrail altyapıyı da hedef alıyor

İsrail'e ait savaş uçaklarının dün Maghazi Mülteci Kampı'na giden ana yoldaki altyapıyı vurması sonucu yollarda çukur oluştu. Çukurlara dolan kirli su, elektrik ve temiz su tedarikinde kesintiye yol açtı. Kanalizasyon şebekesinde de ciddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
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