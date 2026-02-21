Gazze'de Yemek Pişirme Tehlikesi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OHCA), Gazze Şeridi'ndeki aşırı kalabalık geçici barınaklarda yemek pişirmek için kullanılan açık ateşlerin yerinden edilen aileler için ciddi bir tehlike oluşturduğu uyarısında bulundu.

OHCA cuma günü yaptığı açıklamada, ailelerin küçük alanlarda yemek pişirdiğini, uyuduğunu ve eşyalarını sakladığını belirterek, bu durumun yalnızca yangın tehlikesi yaratmadığını, aynı zamanda barınaklardaki insanların sağlığını da tehdit ettiğini vurguladı.

OCHA, "Ortaklarımız, Kasım 2025'ten bu yana bu barınaklarda en az 12 yangın tespit etti. İnsani yardım kuruluşları 7-17 Şubat tarihlerinde, Gazze kentinde çıkan yangında barınakları hasar gören Deyr el-Belah ve Han Yunus'taki 85 aileye barınak yardımı sağladı" ifadelerini kullandı.

Ofis, "Yerinden edilen ailelerin, onları hava koşullarından koruyacak ve daha fazla mahremiyet sağlayacak yeterli barınma imkanına ihtiyacı var. İnsani yardım ortakları, daha sürdürülebilir çözümlere acilen geçilmesi gerektiğine dikkat çekiyor" dedi.

İnsani yardım kuruluşları uzun süredir İsrail'e, Gazze Şeridi'ne daha fazla ve daha dayanıklı barınma malzemelerinin girişine izin vermesi çağrısında bulunuyor.

Gazze'nin birçok bölgesinde insani yardım girişimlerinin hala İsrail makamlarıyla koordinasyon yapmak zorunda olduğunu belirten OCHA, 12-19 Şubat tarihleri arasında koordine edilen 67 yardım girişiminin 43'ünün onaylandığını, 9'unun ise reddedildiğini söyledi. Onaylanmasına rağmen engellerle karşılaşan 8 insani yardım misyonundan 6'sının tam olarak yerine getirildiği bildirildi.

OCHA, İsrail güçleri ve yerleşimci toplulukların Batı Şeria'da sürdürdüğü şiddet ve diğer baskıcı uygulamaların can kayıplarına, mal varlığı tahribatına ve yerinden edilmelere yol açtığı uyarısında bulundu.

Ofis, 3-16 Şubat tarihleri arasında İsrail güçlerinin Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdüğünü ve bu yıl hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 2'si çocuk olmak üzere 9'a yükseldiğini açıkladı.

OCHA, "Aynı dönemde, 60'tan fazla Filistinlinin yaralandığı ve yaklaşık 146 kişinin yerinden edildiği en az 86 İsrailli yerleşimci saldırısı kaydedildi" dedi.

Ofis, Ocak 2023'ten bu yana ve 16 Şubat itibarıyla, yerleşimcilerin saldırıları ve erişim kısıtlamaları nedeniyle Batı Şeria'da 4.700'den fazla kişinin yerinden edildiğini belirtti.